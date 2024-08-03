新葵芳花園兩房月租1.75萬 創新高

樓價持續弱勢，反觀租金已連月攀升，市場並再錄破頂個案，葵涌新葵芳花園兩房以每月租金約1.75萬元租出，創屋苑租金新高。

中原許偉業表示，上述單位為B座低層7室，實用面積約415方呎，內籠裝修企理，成交呎租約42.2元。資料顯示，該盤全數單位均為兩房戶型，上月錄5宗租賃個案，其他單位月租約1.55萬至1.66萬元，反映上述高價個案較一般成交高出至少5%。

啟德上月租賃185宗 此外，新發展區租賃交投理想，中原施蒂文表示，啟德區於7月錄得185宗租賃成交，其中，前臨啟德體育園的THE HENLEY錄得12宗租賃成交，項目低座B座中層G室，實用面積約208方呎，開放式間隔，成交月租約1.5萬元，呎租約72.1元。

至於屯門區接連錄得內地學生租樓個案，利嘉閣林英傑稱，區內菁雋中層28室，實用面積約167方呎，附有部分家具電器，獲內地學生以繳付一年租金方式租用，成交月租約7,800元，呎租約46.7元。

御半山業主即場加租 祥益古文彬表示，同區御半山2B座低層C室，實用面積約414方呎，兩房間隔，附設全屋電器及發展商裝修，業主見租客為內地學生，遂即場加租500元，以每月1.55萬元租出，呎租約37.4元。

租客為3名內地學生，考慮到合租單位，故預繳一年租金，即約18.6萬元。