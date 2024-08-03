按保自住樓3情況准出租

包括業主失業有新生兒 學者：助解決財務需要 樓市未有好轉迹象，樓價從高位不斷下瀉，增加業主斷供風險。香港按證保險公司昨宣布，於下周四起，按個別情況考慮批准合資格業主將自住的物業出租。業界意見認為，此舉有助業主在財務上有更彈性安排，惟對樓市影響不大。

該公司指出，上述按揭保險計劃下的新安排，協助業主應付因個人或家庭處境轉變帶來的特別需要。業主如有以下3種情況，便可經銀行申請豁免按保計劃下的業主自住要求，將物業出租。當中包括家庭將有新生嬰兒或領養兒童，導致住屋要求改變；業主失業，因而需要更具彈性的住屋或財務安排，另外，業主有其他特別需要出租物業，而本身在相關物業已自住最少12個月。

作出申請的業主必須提交已簽署的聲明書，並提供相關的證明文件或說明其申請豁免自住的原因。一般而言，若業主除按保計劃下的物業以外，擁有其他香港住宅物業，其申請不會被接納。至於申請獲得批准的業主，需承諾在豁免生效期間以香港為主要居住地，而且業主及其同為債務人的配偶或同居伴侶（如有），不會在香港購入其他住宅物業。

業界估對樓市影響微 按證保險強調，新安排旨在為有特別需要的人士提供協助，業主自住要求仍然是按保計劃的主要合資格準則。如發現有業主未獲事先批准而將物業出租，公司會採取適當的行動。

香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，新安排的做法合理，相信目標為幫助有需要業主作出更彈性財務安排。樓價下跌，部分承做高成數按揭保險計劃的業主，或需要額外借貸。

同時，不排除部分業主家庭情況改變，想「住大啲」或「住平啲」，亦將受惠於上述新安排。他亦提到，合資格業主須以香港為主要居住地，可阻截將香港物業出租後搬回內地居住的情況。

LP6貶32% 蝕幅最大 事實上，樓價不斷下挫，加重業主供樓壓力，市場蝕讓成交不斷湧現，不少近年入市半新盤的一手業主大幅虧損離場，將軍澳日出康城「災情」持續。消息指出，區內LP6第3座高層J室，實用面積約307方呎，以約406萬元轉售，呎價約13,225元。單位2018年9月一手購入價約601萬元，至今貶值約195萬元，幅度約32.4%，料為項目蝕幅最大個案。

香港置業劉浩勤稱，同區晉海II第5A高層A室，實用面積約540方呎，以約686萬元易手，呎價約12,704元。原業主於2017年以約894.9萬元向發展商購入單位，持貨至今帳蝕約208.9萬元或約23.3%。

此外，消息稱，長沙灣悅雅低層D室，實用面積約215方呎，新近以約360萬元易手，呎價約16,744元。原業主於2019年以約584.9萬元一手入市，現帳面虧損約224.9萬元或約38.5%，亦料創屋苑最大蝕幅。

至於反映二手樓價走勢的中原城市領先指數最新報141.11點，今年已經累跌約4.14%，按周計雖然回升約0.21%，但仍處於近8年的低水平。

按保下自住物業可出租條件 二手蝕讓個案湧現