簡訊一覽
●奈雪的茶(02150)發盈警，按非國際財務報告準則計，預期今年上半年經調整淨虧損約4.2億至4.9億元（人民幣‧下同）；收入約24億至27億元。
●吉利汽車(00175)公布，已發行2027年到期20億元人民幣中期票據，固定利率為2.18厘，所得資金將用於補充附屬公司浙江吉潤汽車的流動資金。
●亞洲水泥(00743)公布，今年上半年盈轉虧，蝕4.04億元（人民幣‧下同），每股虧損0.258元，不派中期息，去年同期盈利為1.95億元；收入按年減少34.48%至26.89億元。
●保監局就根據《打擊洗錢條例》進行實地查察行動後，要求友邦保險（國際）有限公司據指示的日期和形式，向局方提交由獨立外部顧問撰寫的報告，以確認就遵守《打擊洗錢條例》而實施的糾正措施持續有效；以及繳付2,300萬元罰款。
●中國國家新聞出版署更新2024年進口網絡遊戲審批訊息，8月批出15款遊戲，包括騰訊控股(00700)營運的《彩虹六號》、《紙片馬力歐：折紙國王》等。今年累計獲批進口網絡遊戲達到75款。
●香港證監會提醒，米高集團(09879)股權高度集中。於7月23日，有13名股東合共持有已發行股份總額24.78%，連同公司控股股東持股74.26%，即只有0.96%公司股份由其他股東持有。
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