●保監局就根據《打擊洗錢條例》進行實地查察行動後，要求友邦保險（國際）有限公司據指示的日期和形式，向局方提交由獨立外部顧問撰寫的報告，以確認就遵守《打擊洗錢條例》而實施的糾正措施持續有效；以及繳付2,300萬元罰款。