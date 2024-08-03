Coinbase次季轉賺 收入飆 股價仍低開

美國加密貨幣交易所龍頭Coinbase公布，今年第二季整體收入為14.5億美元，按年翻倍，且勝市場預期，惟低於今年首季的16億美元；淨利潤按年雖由虧轉盈，惟從今年首季的11.8億美元降至3,600萬美元，故消息拖累其股價在美股周五早段曾跌1.89%。

集團第二季經調整除稅、息、折舊及攤銷前利潤為5.96億美元，較上一季的10.1億美元大幅下跌；包括散戶和機構客戶的交易收入按季下跌27%至7.81億美元。展望本季業績，Coinbase預期第三季度的訂閱與服務收入大約在5.3億至6億美元之間。

VanEck：比特幣市值將達黃金一半 比特幣昨日處每枚64,700美元水平，以太幣則處3,150美元水平。今年成功推出比特幣和以太幣現貨交易所買賣基金（ETF）的VanEck，其行政總裁Jan Van Eck向傳媒表示，相信比特幣正在走向成熟，並預測比特幣市值最終將相當於黃金總市值的一半。據目前金價的市值，這項預測相當於比特幣將升至每枚35萬美元。該機構還預計，在樂觀情景下，到2050年，比特幣價格將達到每枚290萬美元。