埃克森季度產量新高 利潤標青

全球最大石油公司埃克森美孚（Exxon Mobil）第二季業績超出市場預期。截至6月底止的一季，該企淨利潤92.4億美元，按年升17.25%；每股盈利2.14美元，高於外界估計的1.94美元；收入按年升12.23%至930.6億美元。該企預期，將於今年回購逾190億美元股份。

埃克森美孚又提及，受惠其位於圭亞那和二疊紀盆地的產量創新高，帶動集團上季整體實現破紀錄的產量，每日增產量較第一季增加15%或57.4萬桶，而今年迄今，其日產量為410萬桶，高過去年同期的370萬桶。

康菲石油下季增派息34% 另一美國能源巨擘康菲石油公司（ConocoPhillips）公布，截至6月底止第二季業績好過市場預期。受惠產量和油價上漲，該企上季淨利潤23.29億美元，按年升4.34%；每股經調整盈利為1.98美元。

收入方面，康菲石油上季錄141.36億美元，低於預期的149.3億美元；每桶油當量成本為56.56美元，按年升近4%。至於產量則從去年同期的每日180.5萬桶油當量增加至194.5萬桶，不過公司同時收窄今年平均日產量預測，最新料介乎193萬至194萬桶，而第三季估計為187萬至191萬桶。

康菲重申，有信心可於原定第四季內完成以225億美元收購Marathon Oil的計劃，同時維持今年向股東回饋至少90億元的目標，並決定第四季調高季度股息34%至每股0.78美元。

憂美經濟 油價曾瀉4% 石油輸出國組織及盟友（OPEC+）的主要成員國日前舉行了聯席部長級監督委員會網上會議，會後發表聲明指，各成員國大致遵守最新一輪自願額外減產每日220萬桶的產量政策，而OPEC+將維持逐步令產量回復正常化的政策不變，但也可能因應市場變化，暫停原定10月開始逐步增產的計劃。

昨日美國公布就業數據遠遜市場預期，加大市場對美國經濟硬着陸的憂慮，拖累國際油價顯著受壓，紐約期油曾大挫4%，低見每桶73.32美元；布蘭特期油亦一度跌逾3.7%，低見77美元。