英特爾停派息兼裁萬五人 股價曾冧30%

作為美國半導體行業的老店，英特爾近年愈做愈霉，非但市場佔有率被對手超微半導體（AMD）蠶食，還因為種種失誤而未能趕上人工智能（AI）熱潮帶來的良機，從昔日巨頭變成行業之恥。英特爾最新一季業績又再次令市場失望，經調整純利按年暴跌84.82%至8,300萬美元，同時宣布了停派股息以及大裁員！

英特爾股價於周五早段曾挫29.7%，低見20.42美元。於截至6月29日止的一季內，英特爾收入按年倒退0.89%至128.33億美元。在各項業務之中，AI及數據中心收入按年減少3.48%，經營溢利倒退41.15%，在今時今日各大企業都瘋狂搶購AI伺服器晶片的情況下，收入逆市倒退也確實匪夷所思。

晶圓代工業務虧損擴 至於行政總裁蓋爾辛格（Pat Gelsinger）大力發展的晶圓代工業務（Intel Foundry），上季收入按年僅增長3.54%至43.2億美元，且經營虧損從去年同期的18.69億美元，大幅擴大至上季的28.3億美元，不知道要燒錢燒到何年何月，才能夠扶起整家公司的業績。值得留意的是，該業務的收入數值實際上包括了為自家公司產品代工的名義帳目，故實際情況可能更差。

由於業務低迷，英特爾為了減緩財政壓力，宣布將會大舉裁減15%的工作職位。以該公司目前員工總數推算，裁員人數大約會在1.5萬人左右，大部分會在今年底前完成。該公司亦把今年資本開支總額目標減少20%以上，降至介乎200億到230億美元之間。

其他節流手段還包括於今年第四季起停派股息。不過，此舉卻可能會導致一些派息基金、指數型基金沽貨清倉，進一步加劇股價下行壓力。展望本季度，英特爾預測收入介乎125億至135億美元，以中位數計相當於按年倒退0.39%；而預測經調整每股虧損為0.03美元。