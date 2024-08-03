亞馬遜去季純利倍升 展望遜預期

環球科技巨擘股價近期顯著回調之際，「美股七雄」之一的電商龍頭亞馬遜（Amazon）第二季業績亦令人失望，當中問題癥結在於收入差過預期，以及展望不及市場預測。消息連累該企股價周五早段急挫12.7%，報160.55美元。

電商收入增速放緩 截至6月底止的一季，亞馬遜收入按年升10.11%至1,479.77億美元。其中，核心業務電商收入按年增速為4.58%，較首季的6.99%顯著放緩，相關收入錄553.92億美元。

財務總監Brian Olsavsky不諱言，現時消費者在開支使費上更加謹慎，並轉為購買平均售價較低的產品，而其言論多少反映亞馬遜現時正面臨拼多多海外電商平台Temu及SHEIN等平價電商平台的挑戰，出現核心零售業務增長放緩問題。

與此同時，集團上季的廣告收入亦差過分析師預期的130億美元，僅127.71億美元，按年增19.54%。不過，AWS雲業務的收入按年上升18.7%至262.82億美元，佔整體收入的比例升至17%；經營利潤為93.34億美元，優於市場預期的85.1億元，相當於整體營運利潤的63%。

至於純利方面，亞馬遜上季賺134.85億美元，較去年同期的67.5億美元近乎倍增，某程度反映其大規模削減成本的舉措見效。

不過要留意，該企預期今季收入僅介乎1,540億至1,585億美元，即按年增幅只有大約8至11%，以中位數計算，低於分析員估計的1,582億美元；經營利潤則預期介乎115億至150億美元，同樣較市場預期的153億美元為低。

Brian Olsavsky補充指，他們收窄了今季展望的原因，是看到消費者被巴黎奧運會、特朗普遇襲等全球事件分散注意力，因而令今季表現「難以預料」。

資本開支擴大58% 另行政總裁賈西（Andy Jassy）提及，隨着愈來愈多企業將科技支出，由內部系統轉向雲端解決方案，估計AWS將持續增長，生成式人工智能（AI）業務也迅速壯大。而與其他科技巨擘一樣，亞馬遜上季的資本開支按年大增58%至164億美元。賈西表示，他們將持續大舉投資AI和自研晶片，涉及訓練晶片（Trainium）和推論晶片（Inferentia）。