iPhone銷售跌 寄望AI

Apple上季多賺7.8% 大中華收入連挫4季 美國科技巨頭蘋果公司（Apple Inc.）上季整體業績表現平淡，於截至6月29日止的一季內，收入按年增長4.86%至857.77億美元；純利按年升7.88%至214.88億美元，表現只能算中規中矩。iPhone銷售金額與大中華地區的收入均錄得按年倒退，似乎反映出公司仍未完全擺脫隱憂。不過，市場關注的重點依然是接下來引入人工智能（AI）技術，能否提振整體產品銷量，創造新的增長點。

Apple財務總監Luca Maestri表示，相信Apple Intelligence（新的集成AI功能）將為客戶提供一個令人信服的理由去升級手機。目前其他Android陣營的手機品牌，例如三星已經在手機上引入AI功能，只不過其作用仍相對有限，用戶使用體驗未見得有太大的提升，只不過Apple在這方面更加落後。

今秋在美推AI功能 根據先前外媒引述的消息，Apple Intelligence可能會在10月才正式推出，意味着上線時間或遲過慣例在每年9月推出的新一代iPhone。對此，Apple行政總裁（CEO）庫克稱，會在今年秋季向美國地區用戶推出該功能，並且在明年擴展至其他地區；又指更多新AI功能會隨着時間的推移陸續推出，而不是一次過全部集中在某次更新。

回到業績方面，該公司在新聞稿中特意強調，上季的服務收入按年增長14.14%至242.13億美元，創下歷史新高。不過，市場似乎更關注上季按年倒退0.94%的iPhone銷售額，畢竟產品的銷售才能反映用戶的增長，也能夠代表未來潛在的服務收入上限。

與此同時，上季大中華地區的收入亦按年下跌6.53%至147.28億美元，雖然已經是連續4季下跌，但已較先前兩個季度的跌幅8.08%及12.9%有所收窄。庫克亦解釋，大中華地區的收入跌幅當中，有大約3個百分點是由於外匯的不利影響。換言之，只有3.5個百分點才是真正的收入跌幅；與之前兩季相比，該地區的業務已有改善迹象。

其他地區方面，美洲的收入按年增長6.48%至376.78億美元，歐洲收入按年增長8.3%至218.84億美元；上季貨幣不斷貶值的日本，收入依然增長5.72%。從整體數據來看，只要大中華地區收入能夠持續改善，Apple的業務理論上能夠繼續實現穩健增長。

目標價升至185美元 晨星（Morningstar）股票分析師William Kerwin提高Apple的合理股價水平預測，從170美元升至185美元，以反映對下一財年iPhone銷售收入增長雙位數的預測。話雖如此，他認為目前股價已反映iPhone銷售收入增長20%，故目前股價水平被高估。Apple於周五早段曾升2.7%，報224.43美元。

Apple上季業績摘要