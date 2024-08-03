北京二手樓成交增 售1.5萬套 16月最多
內地一線城市房地產市道回復速度較快。根據北京住建委資料，7月北京二手房網簽量（相當於簽約成交量）為15,575套，是自去年3月以來再次返回1.5萬套以上，也為16個月以來最多，按月升3.92%；由於去年基數較低，按年升幅更達60.3%。
分析員指出，北京二手房成交量上揚，離不開該市近期出台的一系列優化樓市措施。廣州當局日前亦下發《通知》，買家購買新建商品住房，完成網簽後，可申請將公積金用於支付購屋首付款。
中國人民銀行召開今年下半年工作會議，要求做好金融支持融資平台債務風險化解，落實好3,000億元（人民幣‧下同）保障性住房再貸款政策，促進加快建立租購並舉的住房制度。
個別公司方面，多間房企仍受債務問題纏繞。消息指出，富力地產(02777)及其子公司重慶富力房地產開發和廣州富力地產被執行法院強制執行逾4.6億元。廣州富力地產股份目前有90多條被執行人資訊，被執行總金額累計逾112億元。
匯賢半年可派金額恐挫91%
在內地擁有多項物業收租的匯賢產業信託(87001)預計上半年可派金額大幅下跌，由去年同期的2.43億元跌至2,000萬元，跌幅達91.77%。公告內解釋，是受5月報告所指的已變現匯兌虧損約1.59億元影響所致，最終情況有待業績報告落實。
另邊廂，香港主要地產商新鴻基地產(00016)公布，旗下位於南京的南京國金中心商場日前正式開幕。新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，該商場標誌着集團戰略性投身長三角一體化發展的全新里程碑。項目規劃、建設、招租以及商場試業均進展順利。
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