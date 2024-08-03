北京二手樓成交增 售1.5萬套 16月最多

內地一線城市房地產市道回復速度較快。根據北京住建委資料，7月北京二手房網簽量（相當於簽約成交量）為15,575套，是自去年3月以來再次返回1.5萬套以上，也為16個月以來最多，按月升3.92%；由於去年基數較低，按年升幅更達60.3%。

分析員指出，北京二手房成交量上揚，離不開該市近期出台的一系列優化樓市措施。廣州當局日前亦下發《通知》，買家購買新建商品住房，完成網簽後，可申請將公積金用於支付購屋首付款。

中國人民銀行召開今年下半年工作會議，要求做好金融支持融資平台債務風險化解，落實好3,000億元（人民幣‧下同）保障性住房再貸款政策，促進加快建立租購並舉的住房制度。