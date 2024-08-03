中國商務部：逾七成外企估全年出口升

今年上半年中國外貿穩住規模，進出口規模達21.2萬億元（人民幣‧下同）的同期新高，中國商務部對1.6萬家重點外貿外資企業調查亦顯示，逾七成企業預計全年出口有所增長。不過，商務部國際貿易談判副代表李詠箑提醒，當前外貿環境複雜性、嚴峻性上升，要實現全年外貿質升量穩的目標，關鍵還要在下半年繼續發力，故將以許多雙邊機制幫助企業積極應對不合理貿易限制。

她又引述世貿組織數據指，今年各國已生效的進口限制措施，預計影響2.3萬億美元進口，佔全球總額9.7%，是2020年以來最高水平。當局計劃透過多雙邊機制，以及支持更多企業依託廣交會等平台，開拓國際市場，冀營造穩定可預期的貿易政策環境。同時，持續深化與貿易夥伴的互利合作，共同維護全球產業鏈供應鏈的穩定暢通。

商務部部長王文濤日前向官媒稱，下一階段改善高水平對外開放體制機制方面，會擴大對最不發達國家單邊開放外，亦將盡快落實製造業外資准入限制措施「清零」要求，合理縮減外資准入的負面清單。

近80%跨境電商看好增長 從商品來看，商務部對外貿易司司長李興乾表示，消費品是內地主要的出口產品，一些高附加值產品增長趨勢也很好。廣東、浙江等沿海地區更是跨境電商進出口的主力，佔內地跨境電商進出口比例近九成。因此，上半年內地跨境電商進出口維持穩定增長動力，增長率達10.5%。從當局近期進行的問卷調查數據可見，接近八成跨境電商企業也看好下半年的增長動力。

至於消費者以舊換新工作，商務部市場運作與消費促進司司長許興鋒提到，前段時間相關部門組織對10多個省市進行研究，研究顯示八成以上消費者都知道這項政策，七成以上消費者願積極參與當中。截至昨早9時，當局共收到汽車報廢更新補貼的申請量超過45萬份，呈現出快速增長的趨勢。