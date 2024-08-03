傳停非港人申信用卡 滙豐否認

近日內地網絡流傳，滙豐香港從本月起暫停向非香港居民批出信用卡，疑與大量內地信用卡客戶「走數」有關。滙豐回覆本報查詢時證實，早前曾短暫為部分符合資產要求的滙豐One客戶提供免入息及工作證明的申請豁免，而相關推廣現已結束。

免入息工作證明推廣結束 事緣有別於以往的扣帳卡，據報早前內地居民在滙豐香港開設個人戶口後，只要存入一定的金額便可以申請一張滙豐信用卡，毋須提供額外資料，開放信用卡方便這些客戶於境外消費。惟有內地網民指，滙豐從8月1日起暫停非香港居民申請信用卡。

滙豐回覆本報查詢指，一直以來，該行均接受非香港永久居民的信用卡申請，惟除身份證明外，客戶需遞交香港入息證明及有效期之受聘合約。至於滙豐卓越理財客戶，則只需符合有關資產要求，便可作出申請。該行於較早前曾短暫為部分符合資產要求的滙豐One客戶提供免入息及工作證明的申請豁免，惟該行會不時調整信用卡申請政策及申請要求，而該市場推廣安排現已結束。