惠康母企多賺1.2倍 港業務失色

舊稱「牛奶國際」的香港大型消費企業DFI集團公布，今年上半年列帳純利按年大增10.6倍至9,500萬美元，撇除部分項目後的基本溢利亦按年升1.27倍至7,600萬美元，原因包括A股上市的聯營公司永輝超市虧損收窄，但本港業務相對失色，直言宏觀經濟不明朗、港人外遊增加、消費者行為轉變令下半年前景仍艱難。

食品部門生意額跌6.4% 集團上半年收入按年跌3.7%至44.04億美元，收入貢獻最大、以惠康超級市場為主的食品部門生意額按年跌6.45%至15.78億美元，可比銷售亦按年跌約2%。然而，本港的惠康期內銷售仍大致平穩，原因包括市場份額提升、顧客購物有所增加等。

收入貢獻第三大的便利店業務同期生意額為11.68億美元，按年微跌1.24%，其中7-11在本港的可比銷售受港府大幅加煙稅的不利影響，反觀華南和新加坡的可比銷售有所增長。整體而言，非煙草可比銷售按年增約4%，其中即食食品按年升13%。

以萬寧為代表的健康及美容業務則錄收入12.1億美元，按年大致持平，可比銷售按年跌約1%，本港萬寧今年第二季可比銷售亦見放緩，因遊客旺區生意被差劣的天氣拖累，更大的影響來自去年同期有消費券推高基數。

不過，業績跌幅最大的部門是家具，收入按年跌12.75%至3.49億美元，本港及印尼的IKEA均苦於樓市低迷及客流減少。

DFI持50%股權的連鎖餐飲集團美心上半年基本溢利按年倒退31%至800萬美元，以此推算整家美心中期基本溢利約1,600萬美元（約1.24億港元）。DFI的解釋是港人外遊增加，周末又減少外出用膳，以及內地消費情緒疲弱。