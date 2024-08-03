置地首6月蝕65億

物業公允值虧損擴 冀年內完成策略評估 早年遷冊並改往新加坡上市的「中環大地主」置地公司今年上半年列帳虧損按年擴大1.5倍至8.33億美元（約64.97億港元），原因是投資物業公允值淨虧損按年擴大16.42%至8.64億美元，縮水部分基本上都是來自香港的寫字樓收租物業，撇除它的股東應佔基本溢利亦按年轉負，錄虧損690萬美元，一大原因是內地樓盤未售單位作減值撥備。

置地股價昨跌1.23%，收報3.21美元，對比6月底每股資產淨值（NAV）13.82美元，折讓高達76.77%。公司冀今年內完成策略評估，上任不久的行政總裁史米高笑說︰「如果我們在東京有物業，股價會高不少吧」。

內地賣樓毛利率降至14% 之所以這樣說，原因是檢討的重點是「甚麼板塊或地區最能發揮置地的技能和基因，一切都不排除」，其他方向包括如何促進內地住宅項目的資本回籠。他沒有正面回應會否趁當前本港寫字樓市道低迷逆市擴充，僅說「置地股價上落與中區寫字樓租金頗為相關，可否減低依賴也是有趣的話題。」財務總監貝國賢則補充，「我們不打算衝出亞洲。」

置地上半年收入按年增長45.06%至9.72億美元，主要是賣樓收入按年飆3倍至近4.13億美元，但租金收入按年跌2.69%至4.51億美元。問題是內地上半年賣樓的毛利率進一步降至14%，跟2019年的44%不可同日而語，這先使內地物業開發部門經營溢利按年暴瀉76.69%，更使整個物業開發部門為庫存作3.23億美元減值撥備，主要涉及去貨慢的非黃金地段項目，而此等樓盤多在重慶、武漢和南京，所幸沒投地成為公司未有削減中期息的原因之一。

本港寫字樓空置率7.3% 內地零售物業租金（計及聯營）按年升10.52%至6,300萬美元，原因是北京王府中環的貢獻增加，以及重慶光環表現穩健。

史米高稱，內地奢侈品商場明年難捱，好在集團屆時沒有這類商場落成，但認為租戶對2026、2027年的銷情依然樂觀。

不過，內地商場的租金貢獻遠低於香港，尤其是最大收入來源始終是香港寫字樓，上半年收入（計及聯營）按年跌3.65%至3.43億美元，公允值再跌11.63%，6月底空置率僅微降至7.3%，平均呎租103元，按年跌4元，資本市場活動回暖與否是向上的關鍵。

本港零售租金收入（計及聯營）亦按年微跌0.98%至1.01億美元，原因是港元強勢令奢侈品生意外流，中環置地廣場租戶生意按年跌11%，所幸出租率微升至98.6%，平均呎租微升約1%至206元。

不過，史米高稱，置地廣場的客戶八成半屬「忠實的」本地人，「去置地購物的體驗由祖父母、父母承傳下來……尖沙咀就不同，比較依賴旅客，尤其是內地」。貝國賢稱，置地廣場今年稍後有20%左右的出租面積會翻新，明年升至37%，屆時也會對財務業績有最多影響，但應着眼於翻新後對租金的刺激作用。

置地2024年中期業績摘要