美非農增職逾3年半最差 道指早段冧千點

聯儲局表達對就業市場更大的關注後，美國勞工部最新公布的7月非農就業職位增長幅度降至11.4萬個，為2020年12月以來最差；失業率按月增加0.2個百分點至4.3%，兩項數據均遠差過市場預期。投資者憂慮美國經濟急劇惡化，拖累美股3大指數周五早段暴跌，道指曾跌989點，報39,358點；標指跌144點，報5,302點；納指跌611點，報16,582點。

下月八成機會減息半厘 數據公布後，市場對於聯儲局減息的預期迅速升溫。反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，市場押注9月大手減息0.5厘的機會率已升至80.5%，減息0.25厘的機率則為19.5%。美國10年期國債孳息率亦失守3.8厘，最低見3.793厘；美匯指數跌至103.76點。

美國7月的失業人口增加35.2萬人，大舉推升失業率。更重要的是，相比起0.2個百分點的標準失業率（U3失業率）上升，反映更廣泛就業情況的U6失業率更按月大增0.4個百分點，達到7.8%。U6失業率除了統計失業率，還包括因為找不到全職而打零工的就業不足人口。

此外，除了7月的數據表現疲弱，6月的新農就業職位增長亦由初值20.6萬個，下修至17.9萬個。至於薪酬增長方面，7月平均時薪按年增長0.2%，低過預期，亦從側面印證通脹壓力放緩。

美銀憂硬着陸風險升溫 美國銀行首席投資策略師Michael Hartnett表示，由於美國出現更嚴重衰退的可能性增加，投資者應該在聯儲局首次減息時賣出股票。他指出，在先前普遍觀點認為經濟將會「軟着陸」或「不着陸」的背景下，「硬着陸」風險已顯然升溫。

企業消息方面，股價經常在業績公布後大起大落的社交媒體公司Snap，於周五早段曾跌25.83%，低見9.5美元。該公司上季收入按年增長15.83%至12.36億美元，淨虧損2.48億美元，較去年同期3.77億美元的虧損有所收窄。

股神巴菲特的投資旗艦公司巴郡繼續減持美國銀行，於7月30日至8月1日期間出售約1,922萬股。美國銀行股價早段曾跌3.15%。