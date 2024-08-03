港銀資金緊 3個月期拆息連跌8日

與樓按相關的一個月香港銀行同業拆息（Hibor）昨日降至4.33381厘，乃連跌5日兼創逾兩個月低位，但仍企在4厘樓上。反映銀行資金成本的3個月拆息亦連跌8日，報4.48649厘，乃逾3個月新低。

星設小組研提振股市 業界認為，下半年Hibor仍會處於相對高水平，待明年才有較顯著回落。雖然美國9月減息機會增加，但變數仍多，短期利率仍相對高企，不利營商與投資氣氛。

資本市場不振的問題，非單只困擾內地與香港，其他市場亦遇到類似情況。新加坡金融管理局（MAS）昨日便宣布，將成立審查小組以提振低迷的股票市場，期望可提高市場吸引力，增強新加坡作為金融中心的地位。該審查小組成員包括來自MAS、當地主權基金淡馬錫、新加坡交易所及其他公共和私營部門參與者的代表，報告將在12個月內完成。

中港簽跨境支付聯通備忘 可幸的是，特許公認會計師公會（ACCA）和管理會計師協會（IMA）公布第二季《全球經濟狀況調查報告》，顯示第二季會計師和財會專業人士的信心指數輕微上升，其他指數包括「資本支出」、「就業」和「新訂單」亦現小幅上升。

此外，中國人民銀行昨日宣布與本港金管局簽署《中國人民銀行與香港金管局關於開展內地—香港跨境支付互聯互通諒解備忘錄》。人行副行長陸磊據報會見來訪的金管局副總裁李達志，雙方就內地與香港金融合作、加快推動快速支付系統互聯互通等共同關心的議題交換意見，會見後雙方簽署有關諒解備忘錄。

金管局表示，簽署備忘錄為兩地開展跨境支付互聯互通奠定合作框架。該局總裁余偉文6月底在匯思撰文時亦曾表示，有關合作框架可以促進更安全、高效、便捷的跨境支付清算服務，期望日後進一步便利兩地之間經濟活動和人員往來。