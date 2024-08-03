人幣兌每美元曾突破7.15 滬股全周升

全球多地股市重創之際，人民幣在岸及離岸價周五曾升穿7.2兌每美元大關，為逾4個月來首次雙雙達陣，加上中東基金與內地金融機構之間資本雙向流動勢增，滬深股市3大指數昨日跌幅在2%之內，其中滬綜指全周計轉升0.5%，收報2,905點。

雖然由官方開出的人民幣中間價昨報7.1376，創逾8個月來低位，但美國聯儲局下調利率的預期升溫，中美息差收窄，刺激在岸價中段曾高見7.1993，下午4時30分收報7.215，仍升296點子，創近3個月高；離岸價更大升逾500點子，雖然午後一度回軟至7.21左右，但晚上再轉強，高見7.1491，飆1,024點子或1.43%，為逾半年新高，兌每百港元曾報91.56。

人行單日逆回購9年最少 值得留意是，中方推低人民幣在岸價交易區間下限至約7.28之際，人民銀行昨亦僅進行11.7億元（人民幣‧下同）的7天期逆回購操作，單日規模為逾9年最少，全日淨回籠約3,568.8億元，全周淨回籠則約2,037億元。業界開始注視，上月人行公布將視情況開展臨時正回購或逆回購操作，會否即將「開齋」。

作為人行調節市場流動性的工具之一，逆回購是由人行向一級交易商即合資格銀行，買入有價證券，相當於人行向市場注入資金即「放水」；相反，正回購是指人行賣出有價證券，並約定在特定日期買回有價證券的交易行為，變相是人行「收水」信號，當7天期正回購到期則為人行向市場投放流動性的操作。

總結昨日，滬綜指幾乎以全日最低位收市，收跌0.92%；深成指亦跌1.38%，深圳創業板指數更下挫1.66%，分別收報8,553點及1,638點，一周各跌0.51%及1.28%；兩市全日主板成交約7,223億元，外資亦透過滬深股通淨沽出32.3億元。

離岸人幣兌每美元轉強