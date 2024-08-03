每百日圓兌港元高見5.3算

每百日圓兌港元低位反彈

日本政府為周三央行的加息決定護航。日本內閣府公布新一年經濟財政白皮書，提到日圓疲軟正損害日本家庭的消費意欲，並可能削弱他們的支出，反映當局就日圓貶值對經濟造成負面影響的擔憂。加息後，日圓兌每美元昨日曾升1.92%，高見146.55，每百日圓兌港元曾升穿5.3算。

白皮書內稱，2013年當屆政府實施「安倍經濟學」政策刺激經濟時，預期通脹上升有助於改善家庭消費意欲。然而，自去年中以來，通脹預期的再次上升卻帶來相反效果，部分原因是食品價格上漲和日圓疲軟推高進口成本。弱日圓推高通脹率的速度高於薪資上升速度，蠶食消費者的購買力。

當地政府表示，隨着愈來愈多的日本製造商將生產轉移到海外，日圓下跌不再像過去那樣推動出口增長。日圓疲軟反而會提高原材料進口成本，拖累小型企業的利潤。

渣打財富方案首席投資辦公室高級投資策略師陳正犖表示，日本央行本周加息幅度大過市場預期，加上計劃購日債規模削半，都刺激日圓兌每美元近期急彈。市場估計年內美國或減息兩至3次，日本再加息一次，他認為即使美日息差收窄進一步推動日圓升值，只會令日股出現短期波動，無礙日股中長線利好走勢。

南韓通脹2.6%超預期 First Eagle Investments投資組合經理Idanna Appio認為，從基本面角度，日圓仍然被低估。此外，日圓升值引發一些套利交易的拆倉活動，或為投資者提供進入定價相對吸引的市場的良機。

另方面，南韓通脹再度升溫。當地7月消費者物價指數（CPI）按年升2.6%，高於6月的2.4%，也高過預估值2.5%；按月亦漲0.3%，高於市場預期的0.2%。部分原因是上月不利的天氣條件，導致蔬菜和水果價格上漲，而石油產品價格也有所上漲。剔除波動較大的食品和能源價格後，7月核心CPI按年增2.2%，按月增0.3%。韓圜兌每美元昨日曾報1,366.36，升約0.28%。