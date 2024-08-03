環球股災 日經瀉兩千 恒指挫3周 穿萬七關

台韓澳齊受壓 拖累歐股接力下滑 市場憂慮美國經濟會步入衰退，壓過減息機會上升的憧憬，主要股市昨齊齊「跳水」，亞太區更爆發小股災，日前宣布加息的日本最傷，日經平均指數勁插2,216點或5.81%，以點數計為歷來第二大跌市。港股亦未能脫離做「提款機」的悲慘命運，「北水」也撤走，恒生指數一度跌439點或2.53%，見逾3個月低位，收市失守萬七點關口，全星期埋單累跌75點或0.45%，連插3周，共瀉1,347點或7.36%。

今年一直氣勢如虹的日經平均指數，甫開市跌654點或1.71%，盤中最多瀉2,246點或5.89%，低見35,880點，收市報35,909點，為逾半年收市低位，並跌穿顯示長期趨勢的200日移動平均線，為去年4月後首次，兩日累插3,192點或8.16%。

日本10月或再加息 瑞穗資產管理交易部執行顧問平塚崇形容，長期投資者已經「無法動彈」，類似「企業業績穩健，因此是買入機會」等說話「很難說得出口」。日本央行前官員門間一夫表示，估計央行本周作出重大政策轉變，10月再次加息的可能性很高，並提高了季度加息的可能性；由於實際利率極低，只要經濟沒有受到重大衝擊，就可以繼續提高利率。

半導體股乃隔晚美股跌市重災區，以同一板塊膺亞太今年最強的台灣股市亦跌逾4%，其中權重股台積電挫5.94%，情況相似的南韓股市單日失3.65%，並以接近全日低位收市。澳洲股市則回落逾2%。亞洲市尾段開始有歐洲股市接力下跌，法國及德國股市分別曾挫1.38%及2.29%。

港股跌勢亦不「輸蝕」，恒指跟隨外圍低開279點，隨即失守萬七點關口，其後進而跌穿16,900點水平，低見16,865點，尾市反彈微弱，收市跌359點或2.07%，報16,945點。國企指數失守6,000點水平，跌111點或1.83%，收報5,974點；科技指數跌90點或2.62%，收報3,385點。

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，環球投資氣氛轉差，港股亦跟隨向下，認為大市每次反彈均會短癮，反映市場對後市信心不足，預料弱勢持續。儘管10年期美國債息插水，且人民幣抽升，港股夜期仍反覆下挫，曾低水125點。

日經平均指數昨創逾半年新低。 環球主要股市周五表現 日經平均指數高峰暴瀉