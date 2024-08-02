券商點股：港股仍須等待見底信號

港股在進一步下探17,000點關口後，有出現先行靠穩情況，但目前未可確認已找到階段性底部支持，估計後市仍處反覆震盪走勢，操作上建議投資者需要保持警惕。

早前指出，當恒生指數回跌至17,200點以下後，入市值博率相對地有所提升，現時主要是在等待底部位置確立。如果恒指進一步下跌，而大市成交量同時增加至1,400億元或以上，這個情景可以視為出現恐慌性拋售，也是港股有望見底的信號。

從公司最新的公告可見，今年上半年的原保險保費收入錄得按年增長3.7%。另一方面，財險亦屬於低估值、高股息的中特估股份，現時市盈率7倍左右，股息率接近6厘。

公司在6月底時表示，正計劃制訂具體的中期分紅方案，以增加派息次數和持續性，相信可進一步增加股份吸引力。建議可於9.8元以下吸納，上望目標12元，支持位8.7元。

第一上海首席策略師 葉尚志（作者為註冊持牌人士）