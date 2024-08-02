租賃活躍：機師每月1.95萬租東環兩房

疫情過後機組人員租賃需求大增，推動租金向上，東涌東環第1期兩房單位獲機師以每月租金1.95萬元承租，創同類型單位新高。

中原曹嘉華表示，單位為3B座高層3室，實用面積約471方呎，享遠海景，成交呎租約41.4元。他指出，上述月租水平，今年初已可租住屋苑套三房戶型，可見租金升勢顯著。

NOVO LAND呎租$33.5 此外，利嘉閣陳志偉稱，屯門NOVO LAND第2B期2座高層E室，實用面積約448方呎，兩房連開放式廚房間隔，獲外籍空姐以月租約1.5萬元承租，呎租約33.5元。業主去年以約652.6萬元一手購入單位，租金回報近2.8厘。該盤上月錄約70宗租務成交，數量冠絕全區。

至於內地學生租客繼續趁暑假檔期租樓，中原吳嘉權表示，沙田星凱‧堤岸5座中層H室，實用面積約527方呎，兩房間隔，成交月租約2.4萬元，呎租約45.5元。租客為3名內地女學生，以先付一年租金方式租用單位。

香港置業譚浩智指出，西營盤服務式住宅Resiglow-Bonham中層B室，實用面積約315方呎，一房間隔，以每月2.38萬元放租，約一個月後獲外區客洽詢，議價後以2.18萬元承租，呎租約69.2元，較市價低約8%，租客為在港大就讀的內地學生。