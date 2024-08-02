4單幢新盤月內登場

宏安地產執行董事程德韻表示，FINNIE屬於商住項目，基座設有商舖及會所，提供90個住宅單位。開價會參考樓盤的位置及質素，再視乎市場情況而定。銷售廳設於尖沙咀天文臺道8號，內設兩個示範單位，準備下周率先對傳媒開放。

該公司營業及市務總經理黃文浩稱，項目標準一房戶及兩房戶，各設有41伙，實用面積245至364方呎，另有8伙特色單位。全數單位採用開放式廚房設計，標準樓層每層設有4伙及兩部升降機。該公司營業及市務助理總經理陳永盟指，樓盤鄰近港鐵鰂魚涌站，步行15秒即達該站B出口。項目預計關鍵日期為2026年5月31日。

其他有望月內推售的樓盤，以市區現樓項目為主。益兆集團控股發展的何文田名鑽，上周宣布啟動宣傳攻勢，涉及80伙，標準戶型涵蓋兩房及三房間隔，實用面積逾400至800方呎。至於華懋集團的長沙灣東京街重建項目，採用組裝合成建築法興建，設有198伙。

星凱‧堤岸連沽4伙 此外，會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，早前曾預告最快本月內推售第2B座，提供約350伙，主打一房及兩房戶型。該期數項目於今年4月初開售，至今已售出約196伙，均屬第2A座的單位。事實上，目前經濟環境偏弱，不少發展商減慢推盤步伐，主力銷售貨尾，冀先減少新盤庫存。

中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，昨錄得4宗成交，合共套現4,352.7萬元。該公司營銷策劃總監楊聰永指，最新售出的單位實用面積由325至731方呎，成交價643.3萬至1,401.5萬元，呎價約18,161至19,794元。有買家為星凱‧堤岸業主，已持有兩伙，最新再增購一房戶作投資。

南天第獲內地客查詢 豪宅項目頻頻軟銷。東立地產發展的壽臣山洋房項目南天第，昨日開放3號獨立屋予傳媒參觀，該公司地產部總監陳玉成稱，已接獲幾組買家洽談，查詢客戶以內地背景買家為主，部分更有意一次過大手購入項目全數3座獨立屋。上述3號獨立屋樓高3層，實用面積4,472方呎，外連花園，附設泳池，另有天台及私人車庫。

他認為，若9月美國減息，香港未必會跟隨。現時樓市漸趨兩極化，中小型住宅由於供應大，比較受壓，該類單位樓價於年底料將下跌約8至10%，而超級豪宅於不同地區將有不同程度的升幅。

星凱‧堤岸昨售出4戶，共套現逾4,352萬元。 南天第的3號獨立屋名為The Erato，採三房三套間隔。 8月有機會推售的全新樓盤