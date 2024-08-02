未補價成交：寶林兩房劈27% 僅158萬轉手
後市去向未明，入場門檻最低的未補價第二市場公屋單位，近日都要劈價吸客。將軍澳寶林邨兩房單位累劈逾27.5%後，僅以158萬元轉手。
世紀21將軍澳魏仕良表示，上址為寶仁樓低層17室，實用面積約381方呎，去年7月叫價218萬元，累減60萬元後，才獲白居二客承接，呎價約4,147元。
事實上，7月未補價成交中，錄至少28宗成交價低於200萬元個案，以公屋單位為主，最低價為大埔太和邨一個中層戶，實用面積約234方呎，售價僅95萬元，呎價約4,060元。其次，屯門田景邨實用面積約355方呎戶，上月僅以100萬元沽出。
東霖苑賣145萬 10年新低
同類低價成交亦涉及一宗居屋買賣，單位為筲箕灣東霖苑中層戶，實用面積約215方呎，成交價145萬元，創項目2014年6月後新低，呎價約6,744元。
根據香港房屋委員會資料，7月第二市場公屋及居屋暫錄232宗成交，較6月同期未有變化，但該月全月錄382宗，較5月下跌約31.7%。
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