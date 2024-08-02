未補價成交：寶林兩房劈27% 僅158萬轉手

後市去向未明，入場門檻最低的未補價第二市場公屋單位，近日都要劈價吸客。將軍澳寶林邨兩房單位累劈逾27.5%後，僅以158萬元轉手。

世紀21將軍澳魏仕良表示，上址為寶仁樓低層17室，實用面積約381方呎，去年7月叫價218萬元，累減60萬元後，才獲白居二客承接，呎價約4,147元。

事實上，7月未補價成交中，錄至少28宗成交價低於200萬元個案，以公屋單位為主，最低價為大埔太和邨一個中層戶，實用面積約234方呎，售價僅95萬元，呎價約4,060元。其次，屯門田景邨實用面積約355方呎戶，上月僅以100萬元沽出。