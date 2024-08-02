收租業主棄守蝕讓

海怡6年輸373萬 太古城10載前價沽 本港息口依然高企，部分收租業主等不及減息，寧願蝕賣離場。藍籌屋苑鴨脷洲海怡半島大單位租客遷出後，減價至965萬元售出，約6年帳面勁蝕373萬元。鰂魚涌太古城三房單位放盤約半個月，即減價至1,328萬元連租約轉手，貼近同類型單位10年前價位。

中原盧鏡豪表示，上述海怡半島28座高層E室，實用面積約760方呎，套四房設計，約3個月前叫價1,180萬元，當時仍有租客居住，單位近日交吉，減價215萬元獲用家購入，呎價約12,697元。原業主於2018年6月以1,338萬元購入，帳面貶值約27.9%。

該行趙鴻運續指，太古城雅蓮閣中高層D室，實用面積約922方呎，7月中以1,400萬元放盤，因仍有租客，不能安排睇樓，現時月租約3.35萬元，最終仍減價72萬元成交，呎價約14,403元。資料顯示，同屬雅蓮閣兩伙較低層D室單位，2014年曾經以1,340萬元及1,320萬元登記轉售，貼近是次成交水平。

啟德7月逾10宗損手 啟德7月錄逾10宗二手轉讓，全屬蝕本個案。市場消息透露，半新盤龍譽1B座中層開放式單位，實用面積約228方呎，原業主2017年以逾461萬元購入，曾作收租用途，近日以355萬元易手，呎價僅約15,570元，物業約7年帳面跌價約23%。

鐵路站上蓋屋苑情況相若。美聯袁佩雲稱，青衣盈翠半島6座低層A室兩房戶，實用面積約518方呎，曾作收租及自用，早前叫價760萬元，減價至748.8萬元獲區內租客承接，呎價約14,456元。原業主持貨約6年，帳面蝕逾51萬元。

慧安園5載跌價兩成 除投資者棄守外，部分用家都睇淡後市，蝕賣自住物業。利嘉閣楊友銘表示，將軍澳慧安園4座中低層D室，實用面積約354方呎，減價10萬元，區內客議價至450萬元成交，呎價約12,712元。原業主於2019年以約563萬元買入，帳面虧蝕113萬元，樓價跌幅約20%。

中原林頌宜表示，元朗尚豪庭3座中層A室，實用面積約519方呎，兩房間隔，減價25萬元，以585萬元成交，呎價約11,272元。新買家為同區租客，原業主於2020年5月以685萬元買入，約4年帳面蝕100萬元，貶值約14.6%。

近日二手市場收租單位沽售個案