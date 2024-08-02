●保險業監管局向4名在2014至2019年期間，使用虛假學歷證書申請註冊為持牌保險代理人的人士採取紀律行動。承認指控的一人被禁止申請保險代理的牌照23個月，另外3人則被禁止35個月。當局指，在信納該4人已徹底改過自新並獲取所需的學歷資格之前，拒絕他們重投業界是必要且合理的執法決定。