簡訊一覽
●九龍建業(00034)發盈警，預期上半年純利將按年顯著減少35至45%，主要是由於在香港的投資物業重估虧損增加所致，惟集團預期，今年上半年基礎盈利將錄5%以內的輕微變動。去年上半年該企純利約1.84億元，基礎盈利則約2.88億元。
●海港企業(00051)公布截至6月底止半年虧損800萬元，較去年同期蝕約1,200萬元有所收窄；主要由於投資物業重估虧損淨額8,200萬元；每股虧損0.01元，公司不派中期息。但由於為發展物業作出的減值撥備按年大幅減少，上半年基礎淨盈利為7,400萬元，由虧轉盈。
●內地跨境電商子不語(02420)發盈喜，預計今年上半年錄淨利潤介乎約8,700萬至約9,700萬元（人民幣‧下同），比去年同期或增約7.45至8.42倍，主因收入及毛利增加、倉儲費用下降及人力成本整體下降。
●火山邑動國際控股(01715)公布，季殘月因擬專注其他業務承擔而請辭董事會主席及提名委員會主席；趙傑已獲委任為執行董事、董事會主席等職務；林麗燕將不再擔任公司財務總監，何美華則獲委任為財務總監，變動均自昨日起生效。
●保險業監管局向4名在2014至2019年期間，使用虛假學歷證書申請註冊為持牌保險代理人的人士採取紀律行動。承認指控的一人被禁止申請保險代理的牌照23個月，另外3人則被禁止35個月。當局指，在信納該4人已徹底改過自新並獲取所需的學歷資格之前，拒絕他們重投業界是必要且合理的執法決定。
●中國人民銀行公布，7月份國家開發銀行、中國進出口銀行及中國農業發展銀行淨歸還抵押補充貸款925億元（人民幣‧下同）。期末抵押補充貸款餘額約2.73萬億元。
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