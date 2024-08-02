TIC報告披露美債持倉忽略價值變化

隨着近年地緣政治角力不斷升級，中美在各個領域的摩擦不斷，「去美元化」、「減持美債」之類的話題一直備受關注。許多分析都會引述美國財政部國際資本（TIC）報告，該月度報告披露了各國持有的美國資產持倉，包括美國國債、企業債、美股等。然而，在分析中國的美債持倉變化時，往往忽略了價值變化的部分，單純用持倉總金額變化去判斷中國「增持」或「減持」。

TIC報告在今年6月開始，正式對外披露長期證券（股票及一年期或以上的債券）持倉的「價值變化」（valuation change），並且可以追溯至2023年2月。有了官方的數據參考，可以見到今年1月時，許多分析誤引了2023年11月（報告的發表期滯後兩個月）時「中國增持美債」的消息。

以債價變幅推算更合理 從事後更新的數據來看，當月中國實際上淨賣出124.59億美元的美國國債，但坊間不少分析都誤以為當月中國增持124億美元，原因是由於沒有注意到當月美債價格的變化。

6月起補充數據 仍有缺點 雖然美國TIC報告在6月起才補充當月的減持幅度數據，但本報一開始已注意到去年美債價格變化的影響，並在今年2月時以《中國美債持倉明增實降》為題，詳細地解釋了如何利用債券價格變化，合理地推算出中國實際上減持了美債，而美國財政部隔了近半年才補上的數據，亦證明了當初本報的分析推斷確實準確。

雖然TIC報告補充了價值變化，但其數據的統計始終有一定缺點，包括沒有統計美國以外國家之間的美元資產交易，比如中國向日本買入美債，就不會反映在該數據之內。只不過這部分數據理論上所佔比例甚少，如是者，就不會有太大的影響。