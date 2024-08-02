機構期貨持倉報告有3款 分類複雜引述易出錯

美國商品期貨交易委員會（CFTC）每周公布的機構期貨持倉報告（COT），經常獲外媒引用報道。不過，由於外媒在引述該數據時經常寫得含糊不清，若靠翻譯外媒報道而未查閱COT的原始數據，有機會未能掌握準確資訊。

COT報告大致分3款，一款是COT Legacy（Commitments of Traders Legacy report），當中把投資者的持倉分為兩大類，「商業」（commercial）與「非商業」（non-commercial），前者是公司出於業務對沖需求而建立的期貨倉位，比如某航空公司需要鎖定燃油成本，故買入原油期貨；而後者則是沒有商業需求、單純為了投資炒賣而建立的倉位，因此這些「非商業倉位」一般又叫做「投機倉位」。

另一款叫做現行分類報告（Current Disaggregated Reports），涵蓋了大宗商品期貨，把投資者的持倉分為「4+1」，分別是「生產者/商人/加工商/使用者」；「掉期合約交易員」；「託管資金 （Managed Money）」；「其他倉位」，在這4類之外的歸納為「不用報告」。

再分兩版本 數據差異大 還有一款報告就叫金融期貨交易員報告（Traders in Financial Futures，TFF），主要涵蓋股市指數期貨、外匯期貨，倉位分為4類，分別為「交易商/中間人」；「資產管理經理/機構」；「槓桿基金」，以及「其他」。

更複雜的是，上文提到的3款COT報告，可以再分為兩個版本，一個版本是只計期貨合約總張數，不計期權；而另一版本則是期貨加上經對沖值（Delta）調整的期權數目合約，兩個版本的數據差異有時會非常大。

一般而言，外媒引述這些數據進行報道時，往往都不會提及其引述的版本是否包含了期權在內。

此外，坊間分析經常會引述不同款式的報告、不同的倉位項目，完全沒有一致性可言。比如上星期寫了COT Legacy的「非商業」倉位，下個星期就寫「資產管理經理/機構」的倉位，再下個星期就把「資產管理經理/機構」與「槓桿基金」加在一起分析，而且有時甚至一時用計「期貨+期權」，一時又只計期貨而不計期權。這些分析通常會配以「某某期貨淨好倉/淨淡倉創多少年以來新高」為結論，但當讀者試圖找出到底是「誰的倉位？甚麼倉位？有沒有計期權？」答案往往是不知道。

由於這類分析通常追求「創新高」作為賣點，但又缺乏一致性，每次都會引述不同的項目，故有時候會見到上周才分析過日圓淨淡倉創7年新高，本周又會見到日圓淨淡倉創3年新高，下周可能又是一個月新高的說法，令讀者難以掌握實際情況。

對象非一般散戶投資者 看到這裏的讀者，相信會感到眼花繚亂、不知所云，但上文其實已經用了最清晰的方法概括COT報告的複雜程度，因為COT報告的對象並非一般散戶投資者，外國媒體不知出於甚麼心理，總喜歡引述COT數據，但可能引用者本身也搞不清，所以隨便引述了幾句自己也不知道是甚麼但又創了新高的數據，從而令訊息變得混亂。

即使是專業投資者看了這類分析，其實也要大費周章核對數據，才能夠知道外國媒體報道中的是指哪一類投資者的倉位。因此，專業投資者通常會使用專業數據公司的統計，這些統計項目分類明確，是真正「有用」的資料；因為每款期貨都有不同特性，到底是好倉多還是淡倉多，對不同的資產而言也有着完全截然不同的啟示。

COT報告本身有一定參考價值，但外媒的報道手法卻經常混淆數據，投資者如欲了解真實情況，最好的方法是找原始數據資料，那就萬無一失了。