PMI調查機構屢遭誤報

標普PMI在不同地區正式名稱

採購經理指數（PMI）是由一系列衡量私營經濟的調查所得出的數據，為領先指標中一項重要數據，一般包括對大量企業的生產、新訂單、商品價格、存貨、僱員、交貨等狀況的調查結果。雖然統計方法大同小異，但不同統計機構調查的PMI，卻經常令人混淆，甚至乎被錯誤引用。

ISM分製造業與服務業PMI 以美國為例，具一定公信力的PMI調查主要有兩個，一是標普（S&P）全球市場財智的調查；另一個則是美國供應管理協會（ISM）的調查。若論接納程度，ISM的調查其實更常獲大型研究機構、金融公司所使用，而標普的數據則相對而言較少機構採用。

值得留意的是，ISM過去把自家PMI調查稱為「製造業指數」與「非製造業指數」，惟考慮到舊稱有些意味不明的感覺，近年ISM把其PMI指數名稱正名為「製造業PMI」與「服務業PMI」。問題是坊間仍有使用舊稱，結果造成混淆。

站在讀者角度，「非製造業指數」之類的指數名稱簡直是不知所云，亦增加了理解難度。

標普PMI舊稱Markit已停用 這種混淆的情況在標普的PMI調查中更加過分，許多分析依然採用舊稱Markit PMI，但原來負責進行調查的公司IHS Markit已經在2022年與標普完全合併，對外亦統一用「標普全球市場財智」的名稱，故改名為標普PMI。只不過在不少分析中，已經消失的Markit卻依然存在。更過分的是由於標普PMI每月會分兩次發布（第一次是初值，第二次是修正值），結果有些分析一時用標普PMI，一時用Markit PMI，就如同在21世紀的今日偶爾地把俄羅斯稱呼為羅宋，實在莫名其妙。

另外，標普PMI實際上在不同地區都會有機會以冠名方式公布，比如中國的「標普PMI」其實就是「財新PMI」，標普（或者是前身IHS Markit）在各國都有與當地的機構合作，出讓其冠名權，由於統計機構都是同一家，這些數據其實是能夠拿來作橫向對比，但反過來看，標普與ISM的PMI之間沒有太大的可比性，因為調查方式、樣本都存在差異。