拆解財經數據邏輯謬誤

專業名詞多易混淆 錯誤解讀得不償失 對多數讀者而言，財經新聞一直以來都有着較高的門檻，原因是此類報道中經常包含專業名詞以及術語。隨着近年愈來愈多投資者關注美國股市以及其他國際市場消息，各種外圍財經數據更令人感到眼花繚亂，不單止是難以理解背後含意，甚至乎會有人把不同的數據混淆。本報綜合了多項經常被錯誤解讀的海外財經數據，拆解每項數據的含意及背後邏輯，以助讀者更容易掌握環球經濟脈搏，同時免受錯誤訊息所影響。

美PCE物價指數常被誤用簡稱 作為經常提及的通脹指標，消費物價指數（CPI）是衡量物價變化的指標，主要反映與居民生活有關的產品及服務價格，並且常以「百分比變幅」為表達形式，這一點相信不難理解。然而，許多人卻搞不清楚另一款美國常用的通脹指標——「個人消費開支（PCE）物價指數」，把「PCE物價指數」錯誤地簡稱為「PCE」。

反映各類消費開支權重 首先，PCE是由美國商務部統計並發布，全稱為「Personal Consumption Expenditure」，對應中文為「個人消費開支」。顧名思義，此數據是指美國居民的消費開支，即美國人到底花了多少錢消費購物，亦即是國內生產總值（GDP）統計中反映「消費總額」的部分。換句話說，美國的「PCE」其實就類似於中國的「社會消費品零售總額」數據，或者美國的零售銷售數據，只不過統計覆蓋的範圍更加全面。

商務部統計消費總額的時候，亦會連帶着記錄物價的數據，因此在PCE統計之下額外加入了一則分項數據，並稱之為「PCE物價指數（PCE Price Index）」，作為衡量物價指標。因為PCE物價指數能夠反映各類消費開支權重的特性，因而被聯儲局用作政策參考指標，並且廣為人知。

表達物價變化勿單用PCE 只不過坊間有分析「PCE物價指數」時，錯誤地略去了「物價指數」，僅稱為「PCE」。此說法相當於混淆了消費總額變化與物價升跌的幅度。若想表達物價變化，正確寫法除了全稱以外，亦可略稱之為「PCE物價」、「PCE通脹率」等，但不可以「PCE」略稱之。

多個經濟指標注意事項