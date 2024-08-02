股壇MasterMind：聯儲放鴿利好美股 晶片板塊長遠看俏

美國聯儲局一如預期維持利率不變，市場認為，會後聲明以至主席鮑威爾言論均偏鴿，9月減息無懸念？美國人工智能（AI）晶片板塊重新上路？雖然減息憧憬升溫，但港股昨日何解「升唔起」？不過仍有個別板塊逆市做好，公用股及金礦股可繼續跟進？

凱基亞洲投資策略部主管溫傑（Kenny）昨於《東網產經》財經直播節目「股壇MasterMind」表示，聯儲局打開口牌，鮑威爾稱9月可能減息，對股市是一個積極信號。他指，聯儲局下一次會議9月才召開，除非此前出爐的經濟數據出現很大偏差，否則「減息交易」應最少持續個多月。

至於美國AI晶片板塊，他認為減息預期未必對相關股份特別有利，尤其現正處於業績期，宜以業績表現，對各公司進行個別分析。他指減息雖令融資成本下降，但若面對經濟環境轉差，生意受影響，反不利企業盈利。他指美國AI晶片板塊長線仍睇好，浪潮尚未完結，但近日投資者質疑AI發展成本高，未知何時才能為盈利帶來貢獻，因此短期走勢不宜太樂觀。

港股方面，溫傑認為恒指初步在萬七關有支持，市場仍對內地有政策憧憬，如果接下來中資股陸續公布的業績都對辦的話，大市8月可望呈先低後高走勢，下方應可守16,800點，但上方萬八及萬九關仍有阻力。

想知道溫傑更詳細分析，可掃二維碼觀看「股壇MasterMind」的節目片段。