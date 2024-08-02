高通上季利潤升18%

美國上市的全球最大智能手機晶片公司高通（Qualcomm）公布截至今年6月23日止第三財季業績，收入按年增長11%至93.9億美元，高於市場平均預期的92.1億美元；淨利潤21.3億美元，按年增長逾18%；經調整每股盈利為2.33美元，高於市場預期的2.25美元。與此同時，集團給出強勁的第四財季業績指引，顯示智能手機市場正在反彈。

手機收入提速增長 按業務劃分，QCT（半導體業務）收入按年增長12%至80.69億美元。其中，智能手機相關收入按年增長12%至58.99億美元，增速高於第二財季的1%；汽車相關收入按年增長87%至8.11億美元；物聯網相關收入按年下降8%至13.59億美元。QTL（技術許可業務）收入按年增長3%至12.73億美元。

業績指引優於預期 此外，高通給出了強勁的第四財季業績指引。該公司預計，第四財季收入為95億至103億美元，預測區間中值高於市場預期的97.1億美元；預計經調整每股盈利為2.45至2.65美元，預測區間中值同樣高於市場平均預期的2.45美元。