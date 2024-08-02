Arm首季純利倍增 全年盈測欠驚喜

日本軟銀旗下英國晶片設計商Arm截至6月底止第一季，純利按年大升1.12倍至2.23億美元；每股經調整盈利為0.4美元，市場預期為0.34美元；收入按年升39%至9.39億美元，預期為9.027億美元。季績雖勝預期，惟全年指引欠驚喜，加上估值高企，致令其股價周四在美股早段顯著受壓，曾跌10.56%。

在全年指引方面，公司維持全年每股盈利與收入預測不變，即分別介乎1.45至1.65美元，以及38億至41億美元，市場預期分別為1.58美元與40.2億美元；第二季每股盈利與收入預測分別為介乎0.23至0.27美元，以及7.8億至8.3億美元，市場預期為0.27美元及8.041億美元。

特許權使用費收入增16% 至於季度業務表現，Arm上季特許權使用費收入4.67億美元，增長16.75%，低於市場預期的4.866億美元；許可證費用及其他收入增長71.63%至4.72億美元，高於預期的4.183億美元。

自去年9月首次公開招股（IPO）以來，市場押注Arm將受益於人工智能計算激增，其股價已上漲逾倍，市值已超過1,500億美元，預期市盈率逾70倍，而龍頭晶片製造商英偉達（Nvidia）的預期市盈率才約30倍。