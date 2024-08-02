Meta季賺逾千億漲73% 勝預期

Facebook母企Meta公布，截至今年6月底止季度純利134.65億美元（約1,050億港元），按年增長73%；經營溢利148.47億美元，升58%，當中經營溢利率按年升9個百分點至38%；每股盈利5.16美元，勝市場預期的4.73美元；收入390.71億美元，也高於市場預期的383.4億美元。此外，業績指引有驚喜，Meta預期第三季收入介乎385億至410億美元，中值為397.5億美元。市場預期為391億美元，消息刺激其股價周四在美股早段曾升10.26%。

集團預計全年資本開支370億至400億美元，原預計為介乎350億至400億美元，而市場預期為375.3億美元。集團仍預計全年總開支為960億至990億美元，市場預期為977.3億美元；另預計基建成本將是明年開支增長的驅動因素。集團仍預計全年Reality Labs營運虧損程度將更高，預計資本開支將在明年大幅增長。