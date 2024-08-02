信玻冀派息比率維持五成
信義玻璃(00868)管理層表示，印尼的工廠將於明年上半年投產，另正籌建製造浮法玻璃的雲南工業園，惟未披露具體投產時間表；全年資本開支料為36億元，未來派息比率會維持在45至50%之間。
截至今年6月底止，信義玻璃半年收益118.07億元，按年減少6.44%；純利27.29億元，按年上升27.09%；每股派中期息31仙。
同系的信義光能(00968)上半年多賺41.03%至19.62億元；每股中期息按年多派33.33%至10仙。雖然成本控制及營運效率帶動毛利率大幅改善，但管理層直言去年同期基數不高，表現不算理想。眼見現時太陽能玻璃市場進入調整期，全年資本開支預測由原來約70億元下調至約58億元，以留存力量渡過行業下行周期。
至於經營太陽能電站的信義能源(03868)同期少賺30.4%至3.94億元，每股中期息減32.35%至每股2.3仙。
滙豐的研究報告將信義光能目標價由3.9元下調至3.8元，並將信義能源目標價從一元下調至0.9元，兩者評級同為「持有」。
理文系兩企純利漲逾倍
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