福士回報率未達標續節流

德國龍頭車企福士汽車（Volkswagen，內地稱「大眾汽車」）公布，今年第二季經營溢利按年下跌2.4%至54.64億歐元，遜於市場預期的51.7億歐元；稅後淨利按年跌4.2%至36.3億歐元；銷售回報率下降0.4個百分點至6.6%，交付量亦下降3.8%至224.4萬輛。集團解釋，業績倒退與重組費用對其量產品牌造成壓力，以及中國市場交付量下跌有關。

福士次季收入833.4億歐元，按年升4.1%，高於市場預期的819.2億歐元；淨現金流錄29億歐元，幾乎抵銷首季淨流出的30億歐元。集團在7月中已將年度回報率預測下調到6.5至7%。財務總監Arno Antlitz稱，上半年的回報率僅6.3%，低於預期；為實現目標，下半年開始需進一步削減成本。

冀全年收入增5% 若計今年上半年，受金融業務帶動，集團收入升1.6%至1,588億歐元，惟經營溢利101億歐元，按年降11.4%。若撇除部分非經營性因素，次季基礎利潤率改善至7.6%，按季升一個百分點。上半年交付量按年跌0.6%至430萬輛，當中亞太地區交付量降8.2%，市佔率由9.6%跌至8.7%。福士特別提到，中國市場競爭加劇，業務受負面影響，交付量按年跌7.3%，但電動車交付量升45.2%至90,610輛。據集團的全年業績指引，收入料增最多5%。