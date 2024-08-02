寶馬除息稅前利潤率遜預期

德國汽車製造商寶馬（BMW）今年第二季盈利下降，原因是其主要市場中國的銷量下滑。期內，寶馬的除息、稅前利潤（EBIT）率為8.4%，低於去年同期的9.2%，也低於市場預期的8.8%，惟集團仍確認全年指引。

寶馬指，生產及人力開支增加，加上資訊科技項目的成本，對盈利構成壓力，致使集團次季純利降8.55%至27.05億歐元。業績又提到，收入受競爭加劇及消費者信心疲軟的影響，尤其是在中國市場。事實上，集團第二季在內地的汽車交付量下降4.7%。

該企正提高產品線的價格，並降低內地經銷商的銷售目標，以避免激烈的價格戰，並預計內地經濟狀況將從本季開始穩定。

電動車交付勝平治奧迪 然而，寶馬確實在銷售電動車方面取得成功，其i4及iX1等電池驅動車型第二季全球交付量激增22%，擊敗競爭對手平治（Mercedes-Benz）及奧迪（Audi）。

一眾汽車製造商正努力應對歐洲經濟增長疲軟、持續通脹及電動車銷售下滑的問題，加上內地市場遲遲未能全面恢復，加添汽車行業的憂慮。平治上周調低年度盈利預測的上限，Stellantis、日產汽車及福特汽車的業績均未達預期，寶馬、豐田、福士等車企的業績顯然亦受到影響。