豐田上季內地料少賺44% 股價冧8%

日本豐田汽車（Toyota）上季收入及純利破頂，以廣汽豐田及一汽豐田為主的中國聯營及合營公司應佔盈利卻按年倒退72.55%，豐田自己控股的內地子公司的經營溢利亦按年跌16.79%。鑑於集團業績創新高很大程度是日圓貶值帶來的匯兌收益，豐田上季內地盈利的實際跌幅恐怕更大。

業績演示材料把中國聯營及合營公司應佔盈利（149億日圓）及豐田自家子企經營溢利（446億日圓）相加，充當中國業務盈利的參考，按照這個準則，豐田上季在華按年少賺44.85%至595億日圓（約30.96億港元）。

事實上，豐田上季經營溢利按年增長1,875億日圓或16.72%，高達3,700億日圓是拜匯兌所賜，定價改善的貢獻僅佔550億日圓，反而成本造成2,250億日圓的拖累，盈利質素不算理想。

此外，由於公司維持本財年純利倒退27.8%等的業績指引，就算上季列帳純利勉強按年增長1.67%，達13,333億日圓（約693.76億港元）的紀錄新高，股價昨日照瀉8.48%，以接近全日低位的2,699日圓收市。日圓近日抽升，市場對匯兌收益帶來的列帳盈利增長自然有更多疑慮。

油電混能車多賣23% 上季豐田及凌志品牌的純電動車全球銷量雖然按年急升49.5%，但仍只有4.3萬輛，於249.1萬輛的全球銷量當中可謂微不足道，但油電混能車（HEV）全球銷量卻按年增長23.8%至99.8萬輛，也是北美市場銷量提升的主要原因。經理本部長山本正裕稱，北美市場的庫存無疑逐漸消化，但仍未理想。

另邊廂，本田（Honda）和日產（Nissan）則加強合作，擬開發新一代的軟件平台，並就深化電池領域之合作簽訂諒解備忘錄。