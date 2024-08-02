產經

比亞迪海外賣車續飆

比亞迪上月海外新能源車銷量增，未能確認歐盟關稅影響。 比亞迪上月海外新能源車銷量增，未能確認歐盟關稅影響。
比亞迪上月海外新能源車銷量增，未能確認歐盟關稅影響。
7月增65% 泰國市場搶日系份額
上月初歐盟開始對比亞迪股份(01211)及吉利汽車(00175)等的中國製電動車加徵17.4至37.6%不等的關稅，一眾中資車企昨日公布的7月份賣車數據暫時未見受到很大衝擊，要更多時間始見真章。不過，中資車企持續向外闖乃大勢所趨，首先扭轉一向以日系車為主的泰國市場生態，其中比亞迪不斷擠壓日本車的空間。
比亞迪昨公布，7月海外新能源車銷量約3萬輛，按年增長65.19%，按月計亦升11.18%。同樣被歐盟抽樣的吉汽同月錄汽車（含傳統內燃引擎車）出口逾3.23萬輛，按年升近65%，儘管按月下跌8.38%，但去年7月亦按月下跌，所以歐盟關稅的法力尚未能確認。
東南亞是中國車廠行銷海外的重要據點，其中泰國是東南亞市場中，電動車率先普及的地方。隨着中資車企進軍當地及設廠，相關廣告隨處可見，同時憑藉相宜價格獲得消費者青睞。在泰國新車銷售佔比中，日系車由2022年的86%下降到2023年的75%。
泰一年免費充電安撫車主
中資車企比亞迪、長城汽車(02333)等正擴大在泰國的市佔率，據Counterpoint統計，今年首季，比亞迪已佔據泰國電動車市場46%的份額。然而，由於比亞迪在當地亦多番減價，觸發車主不滿，以致將在當地提供一年免費充電服務安撫市場。
車企在內地競爭激烈，乘聯會數據顯示，7月首28日全國乘用車銷量139.2萬輛，按年及按月分別減3%及11%，今年以來累計銷售1,123.1萬輛，按年增2%。新能源乘用車銷量72.2萬輛，按年增31%，惟按月下降5%，今年以來累計483.5萬輛，按年增33%。
賽力斯上月銷售升5倍
「新勢力」方面，7月交付最多的仍是理想汽車(02015)，錄5.1萬輛，按年大升49.41%，按月增6.75%。跟華為合作開發「問界」的賽力斯集團亦錄新能源車銷售按年飆5.08倍至4.21萬輛。蔚來(09866)交付約2.04萬輛，按年微升0.17%；小鵬汽車(09868)交付約1.11萬輛，連升5個月，按年及按月分別增加1.24%及4.47%。
小米集團(01810)披露，上月SU7交付量逾一萬輛，預期8月再破萬，11月提前完成全年10萬輛交付目標。創始人雷軍日前揭曉新超跑原型車SU7 Ultra，擬明年上半年發布。
小米已申請「Xiaomi SU7 Ultra」、「Xiaomi Ultra」等文字商標，以及「Ultra」相關圖形商標，正「待實質審查」，國際分類為運輸工具、健身器材、科學儀器等，此舉被指為推出新車型作準備。
內地車企7月銷售表現內地車企7月銷售表現
內地車企7月銷售表現
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