比亞迪海外賣車續飆

比亞迪昨公布，7月海外新能源車銷量約3萬輛，按年增長65.19%，按月計亦升11.18%。同樣被歐盟抽樣的吉汽同月錄汽車（含傳統內燃引擎車）出口逾3.23萬輛，按年升近65%，儘管按月下跌8.38%，但去年7月亦按月下跌，所以歐盟關稅的法力尚未能確認。

東南亞是中國車廠行銷海外的重要據點，其中泰國是東南亞市場中，電動車率先普及的地方。隨着中資車企進軍當地及設廠，相關廣告隨處可見，同時憑藉相宜價格獲得消費者青睞。在泰國新車銷售佔比中，日系車由2022年的86%下降到2023年的75%。

車企在內地競爭激烈，乘聯會數據顯示，7月首28日全國乘用車銷量139.2萬輛，按年及按月分別減3%及11%，今年以來累計銷售1,123.1萬輛，按年增2%。新能源乘用車銷量72.2萬輛，按年增31%，惟按月下降5%，今年以來累計483.5萬輛，按年增33%。

小米已申請「Xiaomi SU7 Ultra」、「Xiaomi Ultra」等文字商標，以及「Ultra」相關圖形商標，正「待實質審查」，國際分類為運輸工具、健身器材、科學儀器等，此舉被指為推出新車型作準備。

內地車企7月銷售表現