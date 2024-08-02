新地12商場加碼送逾百萬大禮

賀港隊勇奪兩金兩銅 辦祝捷派對 派法國香檳 四年一度的國際體壇盛事，香港運動員屢創佳績，至今已奪得兩金兩銅，金牌數字已為香港寫下體壇歷史新一頁。新鴻基地產( 00016 )旗下12大商場由8月3日起至8月11日，加碼派發總值逾100萬元大禮，部分商場更在指定周末舉行祝捷香檳派對，免費大派法國香檳；上述商場的最高消費王會員，更有機會獲贈法國巴黎來回機票，預期有關活動可帶動商場人流及生意額顯著上升。

人流料增兩成 生意看升15% 上述12大商場包括東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、Mikiki、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、新領域廣場、Life@KCC及JOY@KCC。新地代理（銷售及租賃）董事鍾秀蓮表示，今年是疫情後首個奧運，市民都非常期待投入奧運的氣氛，以及大夥兒一起觀看直播歡呼的現場感，集團旗下12大商場推出各大獎賞優惠，加上一連串港隊焦點賽事直播及奪牌祝賀活動，有信心帶動商場人流，相信可為商場帶來約20%人流及約15%生意增長。

藉着奧運一連串慶祝活動，商場更聯乘商戶特別精選有關運動服裝及體育用品優惠，趁暑假檔期加推多款夏日狂熱折扣，讓市民觀賞賽事之餘，可以Shopping一番。

為與市民一同祝賀香港運動員取得佳績，集團旗下12大商場將於8月3日起至8月11日推出「齊撐港隊‧祝捷大禮包」活動。The Point會員只要於指定商場內消費滿1,500元，即可獲得祝捷大禮包一份，每份大禮包包括汽酒一支及50元商場現金贈券，禮品總值150元，名額合共800份，先到先得，換完即止。

另外，於8月3、4日以及10、11日期間，顧客只需前往指定商場，即場讚好其指定的Facebook或Instagram官方帳號或貼文，以及點讚分享其指定的港隊奪牌祝賀發文，並分享至個人社交媒體，即可免費獲得汽酒一杯，為所有努力付出的運動員致敬。

最高消費王贈巴黎來回機票 同時，The Point會員有機會遠赴浪漫之都法國巴黎，感受其獨特的魅力。會員只要在本周四至8月31日期間，可免費換領【運動狂賞‧最高消費王】活動參加證，在指定新地商場內消費，只要累積消費金額最高的5位會員，可獲贈合共12張來回法國巴黎機票及高達3萬元商場現金贈券組合。