內地百大房企首7月銷售2.3萬億

部分房企首7個月銷售額

內地百強房企首7個月銷情續跌，中指研究院數據顯示，百大房企銷售總額達2.39萬億元（人民幣‧下同），按年跌40.1%，降幅較上半年收窄1.5個百分點；單計7月，仍較去年同期減19.4%，按月亦降35.2%。以權益銷售額計，首7個月共涉資1.67萬億元，7月約2,129.6億元，分別按年挫38.78%及29.42%。

克而瑞研究中心亦指，7月樓市供需兩淡，百強房企各梯隊銷售門檻按年進一步降低，門檻平均降至近年低位。其中，10大房企銷售操盤金額的門檻按年大減47.4%至526.5億元。該機構數據顯示，7月百大房企實現銷售操盤金額2,790.7億元，按月及按年分別跌36.4%及19.7%，單月規模維持在歷史較低水平。

瑞銀分析指，百大內房7月合約銷售下滑，是由於6個月前拿地產生的新增可售資源偏低所致。該行認為，開發商購買新土地的能力有限，加上多年前購買土地的低利潤率，減少了開發商新推的單位，導致銷售疲弱。未來關鍵在於地方政府收購尚未售出的存量住房，可望恢復開發商買地能力。

A股偏軟 交投回落 各地銷情方面，中指院在另一報告指，7月內地百城二手住宅均價為每方米約1.46萬元，按月跌0.74%，跌幅較6月擴大0.01個百分點，連跌27個月，按年跌幅為6.58%，反映業主「以價換量」趨勢延續。上月一手樓均價則約每方米1.64萬元，按月升0.13%，升幅較6月收窄0.02個百分點。

在地產板塊有份拖累大市下，滬深股市周四轉跌。滬綜指在8月首日收跌0.22%，報2,932點，深成指及深圳創業板指數分別回吐0.92%及1.31%。兩市主板成交也回落至7,822億元，外資透過滬深股通淨沽出57.01億元。