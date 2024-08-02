華製造業放緩勢加強政策刺激

儘管反映內地中小企營商活動的財新中國7月製造業採購經理指數（PMI）錄49.8，按月下降兩個百分點，為去年11月來首次跌穿50盛衰分界線，與同月官方數據表現一致皆雙雙回落，但在7月最後一日召開的國務院常務會議表明要加大宏觀調控力度。

澳新銀行認為，在下半年開局，官方及財新製造業的7月數據均放緩，或反映製造業狀況惡化。該行認為，內地需求持續疲弱，7月汽車及冷氣機銷量料按年下行，惟去年同期有利的低基數可能會暫時緩解下半年增速壓力。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，7月內地有效需求不足、市場樂觀預期不強仍是目前最突出的問題。穩增長、促就業、保民生，加大政策刺激力度，更大力激發內生動力，為近期政策工作重點。國常會亦指，要進一步穩預期強信心，依靠實實在在的政策舉措和改革行動釋放更多積極信號。

市傳中國人民銀行計劃調整中期借貸便利（MLF）操作時間，擬由每月15日改為25日，即在每月20日或遇節日順延的貸款市場報價利率（LPR）之後，以逐步淡化MLF的政策利率角色，調整可能最快於8月開始。有關調整似乎在7月已試行，MLF罕有在上周四、7月底前降息，而LPR在上周一率先減息。

債市受捧 10年期國債息2.1厘 值得留意是，在內地上周連串降息行動後，內地債市持續有資金追捧，令長期國債孳息率繼續下行，10年期國債昨低見2.134厘，再刷新歷史新低。30年期國債期貨主力合約價格昨收報111.55元人民幣，單日升約0.31%，年初至今更大漲近一成。

渣打銀行在報告指，隨着人行對人民幣匯率彈性的容忍度提升，對長期國債孳息率的控制也可能會減輕。該行隨即調低10年期國債孳息率第三季末及今年底的預測，由原本估的2.35厘及2.2厘，分別降至2.1厘及兩厘。

中國10年期國債孳息率