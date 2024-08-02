內地啤酒業高端化潛力大

百威亞太截至6月底止上半年賺5.41億美元（約42億港元），按年下跌5.91%；正常化溢利為5.52億美元，按年跌4.66%；每股基本盈利4.1美分，不派息。

集團首席執行官兼董事會聯席主席楊克（Jan Craps）在業績會上直言，內地業務下滑主要受累消費者信心疲弱、去年通關後的高基數效應，以及期內廣東、福建、浙江出現極端天氣等負面影響所致。

市場滲透率17%遠低於歐美 至於內地市場第二季及上半年銷量，按年計同樣減少10.3%及8.5%，換言之較新冠疫情期間還要差。不過，楊克繼續派「定心丸」，並強調對未來內地的高端化啤酒銷售抱有信心，原因是啤酒屬輕奢產品，加上觀乎內地的高端啤酒市場現時滲透率僅17%，對比已開發市場如美國、歐洲、澳洲等40%的高端市場佔有率尚有一段距離。

此外，要留意的是，集團認為上半年表現雖然受內地分部表現放緩影響，但其他地區如南韓及印度繼續錄得強勁增長，因而大幅抵銷中國問題。就以南韓為例，第二季銷量呈中單位數上升，收入呈高雙位數（High-Teens）增長。整體而言，包括南韓的亞太地區東部，上季及上半年的銷量分別上升6%及1.3%；收入分別增加21.2%及13.5%。

另邊廂，涵蓋內地及印度市場的亞太地區西部，第二季及上半年銷量分別減少9%及7.2%；收入亦跌13.2%及7.8%。

同業消息方面，麥格理將潤啤評級由「中性」上調至「跑贏大市」，目標價由33元升至35元。該行認為，雖然潤啤旗下Super X啤酒更換包裝，加上受天氣影響，估計上半年集團銷量將跌2%，但平均售價卻錄升幅，當中啤酒與白酒均價估計會分別升1%和20%，未來派息率亦有望提高。

百威亞太中國業務上半年業績摘要 百威亞太股價走勢