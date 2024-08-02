內地啤酒業高端化潛力大
百威半年賺42億 無懼消費弱看好銷售
內地消費疲弱的問題直接反映在內需股業績之上。其中，昨日公布上半年業績的藍籌啤酒股百威亞太(01876)先行「滑鐵盧」。聚焦其內地業務淨收入表現，以撇除匯率影響的內生基準計算，今年第二季及上半年分別按年下跌15.2%及9.4%，連帶中國分部正常化除息稅折舊攤銷前盈利（EBITDA）亦分別倒退17.2%及8.3%。百威股價昨曾急挫7.36%，低見8.81元，逼近歷史低位8.68元，惟收市跌幅收窄至1.26%，報9.39元。
百威亞太截至6月底止上半年賺5.41億美元（約42億港元），按年下跌5.91%；正常化溢利為5.52億美元，按年跌4.66%；每股基本盈利4.1美分，不派息。
集團首席執行官兼董事會聯席主席楊克（Jan Craps）在業績會上直言，內地業務下滑主要受累消費者信心疲弱、去年通關後的高基數效應，以及期內廣東、福建、浙江出現極端天氣等負面影響所致。
市場滲透率17%遠低於歐美
至於內地市場第二季及上半年銷量，按年計同樣減少10.3%及8.5%，換言之較新冠疫情期間還要差。不過，楊克繼續派「定心丸」，並強調對未來內地的高端化啤酒銷售抱有信心，原因是啤酒屬輕奢產品，加上觀乎內地的高端啤酒市場現時滲透率僅17%，對比已開發市場如美國、歐洲、澳洲等40%的高端市場佔有率尚有一段距離。
此外，要留意的是，集團認為上半年表現雖然受內地分部表現放緩影響，但其他地區如南韓及印度繼續錄得強勁增長，因而大幅抵銷中國問題。就以南韓為例，第二季銷量呈中單位數上升，收入呈高雙位數（High-Teens）增長。整體而言，包括南韓的亞太地區東部，上季及上半年的銷量分別上升6%及1.3%；收入分別增加21.2%及13.5%。
另邊廂，涵蓋內地及印度市場的亞太地區西部，第二季及上半年銷量分別減少9%及7.2%；收入亦跌13.2%及7.8%。
麥格理唱好潤啤 睇35元
投行花旗最新發表報告指，該企第二季核心純利按年倒退近9%，主要由於內地業務疲弱拖累，但觀乎南韓有強勁增長，認為啤酒股股價已大致反映一定不利因素。該行又對內地啤酒股看法正面，首選華潤啤酒(00291)及百威亞太，其中百威目標價為19.8元。
同業消息方面，麥格理將潤啤評級由「中性」上調至「跑贏大市」，目標價由33元升至35元。該行認為，雖然潤啤旗下Super X啤酒更換包裝，加上受天氣影響，估計上半年集團銷量將跌2%，但平均售價卻錄升幅，當中啤酒與白酒均價估計會分別升1%和20%，未來派息率亦有望提高。
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