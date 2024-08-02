產經

內地啤酒業高端化潛力大

楊克強調，百威亞太對未來內地的高端化啤酒銷售有信心。 楊克強調，百威亞太對未來內地的高端化啤酒銷售有信心。
楊克強調，百威亞太對未來內地的高端化啤酒銷售有信心。
百威半年賺42億 無懼消費弱看好銷售
內地消費疲弱的問題直接反映在內需股業績之上。其中，昨日公布上半年業績的藍籌啤酒股百威亞太(01876)先行「滑鐵盧」。聚焦其內地業務淨收入表現，以撇除匯率影響的內生基準計算，今年第二季及上半年分別按年下跌15.2%及9.4%，連帶中國分部正常化除息稅折舊攤銷前盈利（EBITDA）亦分別倒退17.2%及8.3%。百威股價昨曾急挫7.36%，低見8.81元，逼近歷史低位8.68元，惟收市跌幅收窄至1.26%，報9.39元。
百威亞太截至6月底止上半年賺5.41億美元（約42億港元），按年下跌5.91%；正常化溢利為5.52億美元，按年跌4.66%；每股基本盈利4.1美分，不派息。
集團首席執行官兼董事會聯席主席楊克（Jan Craps）在業績會上直言，內地業務下滑主要受累消費者信心疲弱、去年通關後的高基數效應，以及期內廣東、福建、浙江出現極端天氣等負面影響所致。
市場滲透率17%遠低於歐美
至於內地市場第二季及上半年銷量，按年計同樣減少10.3%及8.5%，換言之較新冠疫情期間還要差。不過，楊克繼續派「定心丸」，並強調對未來內地的高端化啤酒銷售抱有信心，原因是啤酒屬輕奢產品，加上觀乎內地的高端啤酒市場現時滲透率僅17%，對比已開發市場如美國、歐洲、澳洲等40%的高端市場佔有率尚有一段距離。
此外，要留意的是，集團認為上半年表現雖然受內地分部表現放緩影響，但其他地區如南韓及印度繼續錄得強勁增長，因而大幅抵銷中國問題。就以南韓為例，第二季銷量呈中單位數上升，收入呈高雙位數（High-Teens）增長。整體而言，包括南韓的亞太地區東部，上季及上半年的銷量分別上升6%及1.3%；收入分別增加21.2%及13.5%。
另邊廂，涵蓋內地及印度市場的亞太地區西部，第二季及上半年銷量分別減少9%及7.2%；收入亦跌13.2%及7.8%。
麥格理唱好潤啤 睇35元
投行花旗最新發表報告指，該企第二季核心純利按年倒退近9%，主要由於內地業務疲弱拖累，但觀乎南韓有強勁增長，認為啤酒股股價已大致反映一定不利因素。該行又對內地啤酒股看法正面，首選華潤啤酒(00291)及百威亞太，其中百威目標價為19.8元。
同業消息方面，麥格理將潤啤評級由「中性」上調至「跑贏大市」，目標價由33元升至35元。該行認為，雖然潤啤旗下Super X啤酒更換包裝，加上受天氣影響，估計上半年集團銷量將跌2%，但平均售價卻錄升幅，當中啤酒與白酒均價估計會分別升1%和20%，未來派息率亦有望提高。
百威亞太中國業務上半年業績摘要百威亞太中國業務上半年業績摘要
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百威亞太股價走勢百威亞太股價走勢
百威亞太股價走勢
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