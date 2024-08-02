大行上調港全年經濟預測 消費仍疲

儘管本港零售仍然未有起色，但摩根大通及野村均認為，受惠外部需求帶動，香港今年第二季經濟增長勝預期，並上調全年增長預測至逾3%，但提醒內需表現仍然疲軟。

恒指挫 北水掃貨飆 政府統計處估計第二季私人消費開支按年下跌1.6%，摩通指，這是2022年第3季後首現收縮，成經濟增長負累，但基於上季本地生產總值（GDP）有驚喜，預期淨出口仍是最主要支撐，將全年增長預測上調至3%。野村更將本港今年經濟增長預測由2.7%上調至3.3%，外需做好有望保持至第4季，料第3季經濟增長將升至3.5%，惟第4季後外需或面對巨大不確定性。

不過，港股8月首個交易日反覆偏軟，恒生指數最多僅升64點，之後曾倒跌96點，收市挫39點，報17,304點。國企指數跌20點或0.34%，收報6,086點；科技指數下滑40點或1.15%，收報3,476點。即使南下「北水」規模按日大增2.65倍至83.76億元，但全日成交仍按日縮減20.86%至940.82億元。

高盛調高滙豐從2024至2026年的盈利預測，幅度分別為1%、8%及6%，現時股息回報率為7厘，股份回購可帶來相當於5至6%資本回報，令總回報增至12%至13%。

宏滙資產管理投資總監郭家耀表示，利好及利淡因素互相抵銷下，港股短期未見方向，藍籌股業績參差，亦限制大市反彈空間，料恒指在16,800至17,800點上落為主。

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