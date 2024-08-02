港銀維持P息 按息年底望跌穿4厘

香港金融管理局昨日宣布維持基本利率於5.75厘不變。該局指出，美國聯儲局維持聯邦基金利率目標區間於5.25至5.5厘，而據聯儲局的公開言論，最快可能於9月舉行的會議減息，然而減息步伐是否如市場預期仍存在變數。

金管籲管理利率風險 金管局又指，香港的金融及貨幣市場運作繼續維持暢順，港元匯率保持穩定；港元拆息現階段仍處於相對較高水平，往後息率走勢尚未明朗，故提醒市民在作出置業、按揭或其他借貸決定時，應小心考慮及管理利率風險。金管局會繼續密切監察市場變化，維持貨幣及金融穩定。

基本利率是用作計算經貼現窗進行回購交易時適用的貼現率的基礎利率。目前基本利率定於當前的美國聯邦基金利率目標區間的下限加50點子，或隔夜及一個月香港銀行同業拆息的5天移動平均數的平均值，以較高者為準。

一個月拆息降至4.43厘 多家主要港銀宣布維持港元最優惠利率（P）及活期儲蓄存款利率不變，其中滙豐最新將最優惠利率維持在目前5.875厘的水平不變，對上一次於2023年7月28日調整最優惠利率，當時加息0.125厘。

港元一個月拆息昨日報4.43649厘，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，如美息下跌，本港拆息或先跟隨回落至4厘或以下水平，將對樓按市場有正面支持。而港銀於今次加息周期的加息幅度遠低於美國，料會視乎拆息走勢、多項外部因素及自身策略而決定減息步伐，年內新做按揭息率料將維持4厘或以上水平。

中原按揭董事總經理王美鳳則預期，美國年內減息次數或達兩次，每次可達0.25厘，即是合共半厘；基於港息在對上加息周期跟隨美息之加幅明顯較少（美國聯邦利率加幅累計達5.25厘、港P加幅僅0.875厘），若美國今年9月減息，本港減息進程較大機會是，港元拆息先逐步回落，拆息降至一定幅度後，本港P連帶按息將可回落，預期現時本港主要按息4.125厘在今年大致橫行，本港減息周期有機會於年底至明年首季啟動，屆時本港按息有機會回落至4厘或以下水平。