英倫銀行降息1/4厘 樓價連升6個月

英國工黨上月上場執政後，即迎來首個經濟利好消息。英倫銀行公布，貨幣政策委員會以5比4的多數票決定將利率降低0.25厘，符合市場預期。該4名投反對票成員傾向於維持利率不變。減息後，指標利率由16年來的高位5.25厘降至5厘。然而，議息聲明反覆強調較高的通脹或會重臨。

估通脹下半年回升 貨幣政策委員會解釋，今年5、6月通脹年率均達到貨幣政策委員會2%的目標。不過，由於能源價格去年降幅較大，故該央行料，今年下半年通脹率會回升至2.75%左右，更清楚地揭示了國內通脹壓力依然存在。其他經濟情況方面，在截至5月的3個月中，私營部門常規平均每周盈利增長率已降至5.6%，6月服務消費者物價通脹已降至5.7%。今年迄今為止，國內生產總值（GDP）大幅回升，但潛在動力似乎較弱。

央行重申，貨幣政策需要在足夠長的時間內繼續保持限制性，直到阻礙中期通脹持續回到2%目標的風險進一步消散；委員會將繼續密切監控通脹持續性風險，並將在每次會議上決定適當的貨幣政策。

其實，當地經濟情況可在樓市略窺一二。按揭公司Nationwide公布的樓價指數顯示，7月全英平均樓價為266,334英鎊（約266.13萬港元），按年升2.1%，升幅為2022年12月以來最大，也是連續6個月錄得按年升幅；上月按月升幅為0.3%，是連升3個月。

負責該指數報告的首席經濟師加德納解釋，樓價上升歸因於投資者預計銀行利率將小幅下調有助降低借貸成本。然而，有關影響可能相當有限，因為支撐定息按揭貸款定價的利率掉期已預示，未來幾年利率將下降。

巴西利率按兵不動 昨日議息的亦有巴西央行，是連續第二次政策會議後維持利率不變，符合市場預期，指標利率維持在10.5厘。儘管總統盧拉多次促請央行減息來振興經濟，但央行表示，基於通脹預期惡化及近期市場波動，需要在貨幣政策方面提高警惕。巴西央行發布的物價預期，今年通脹會升4.1%，遠高於3%的政策目標。

英國樓價增長趨強