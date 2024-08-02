美製造業縮 8個月最差 新領失業救濟高過預期

聯儲局表明會關注通脹之外的「整體經濟數據」，以判斷減息時機。而目前美國的製造業數據一直是整體經濟中表現較疲弱的一環，最新的ISM製造業採購經理指數（PMI）在7月份報46.8，遠遜市場預期，兼創下8個月新低，而且已連續4個月處於50以下的收縮區間。

道指早段跌529點 正當市場等待周五公布非農就業職位數據之時，上周的首申領失業救濟人數為24.9萬人，高過預期。製造業PMI的就業指數亦跌至43.4，為2020年6月以來低位。雖然美國經濟增長仍相對穩健，但由於利率長期處於高位，一些與利率及經濟周期高度相關的行業，如房地產（主要是商業及建築）、地區銀行、工業生產等已開始展現出頹勢。隨着聯儲局提高了對就業市場的關注，香港時間周五晚上公布的就業數據就更重要。美股周四早段高開低走，道指曾跌529點，報40,313點；標指跌50點，報5,472點；納指跌232點，報17,366點。

阿克曼基金撤回IPO 市場消息方面，由著名對沖基金經紀比爾‧阿克曼（Bill Ackman）發起的上市封閉式基金Peshing Square USA（PSUS），於上市最後階段臨陣退縮，叫停了首次公開招股（IPO）計劃。該基金由最初聲稱要集資250億美元（約1,950億港元），到後來集資規模一縮再縮，有指金額最終降至只有20億美元。

消息指，在該基金上市前，有一名參與投入資金的知名投資者臨時退出。對於IPO觸礁，阿克曼本人在社交媒體上解釋，這是因為他想到了一個更好的股權結構方案，故撤回IPO。

此外，瑞銀據報向美國紐約曼克頓法院入稟，指控美國銀行未有承擔2008年金融海嘯前風險按揭相關的法律成本，索償兩億美元（約15.6億港元）。