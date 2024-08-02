美息研下月減 期貨金曾越2500關

利率不變 還看通脹回落進展 美國聯儲局於香港時間周四凌晨公布議息結果，一如市場預期維持利率不變。主席鮑威爾雖然未有明確減息的時機，但口風明顯軟化，承認減息時間愈來愈近。他在強調未有任何實際決定的同時，又稱若通脹回落進展良好，9月將考慮減息。市場進一步強化了減息的預期，導致美債孳息率下跌，10年期債息2月以來首次跌穿4厘；市場亦押注與利率走向相反的資產如黃金，刺激紐約期金一度升至每安士逾2,506美元！

就業數據重要性大增 聯邦基金利率目標區間暫時仍維持在5.25至5.5厘。最新的議息聲明提到︰「聯邦公開市場委員會（FOMC）判斷，實現就業和通脹目標的風險繼續趨向更好的平衡。」同時，當局特別指出就業職位增長正在放緩，一些用語如「高度注視通脹風險」變成了「關注雙重使命目標的風險」──所謂的雙重使命，是指聯儲局要維持物價穩定（壓抑通脹）之餘，也要實現「最大就業」。換言之，當局已提高了就業在政策決定中的重要性。

鮑威爾在新聞發布會上的口風亦相近，直言「經濟正逐漸接近減息適當時機」。至於具體何時減息，他重申「會基於數據做決定，但不是只參考單一數據」。他補充指︰「如果我們看到通脹快速下降，或多或少地符合預期、增長仍然保持強勁，並且勞動力市場保持穩定……那麼我認為在9月的會議上減息也是可能的選項。」

相反，如果通脹更加頑固，物價上升幅度較大且數據令人失望，將與其他因素一起加以考慮；決定利率不僅僅基於單一因素，而是通脹數據、就業數據、風險平衡加在一起的總和。

儘管當局未有正式承諾減息，但根據反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具，市場目前一致認為9月最少減息0.25厘，甚至有19.5%機率大手減息0.5厘；而年底前累計減息0.75厘或以上的機率更達到88.9%。

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭提醒，聯儲局往年曾經多次借Jackson Hole全球央行年會的機會，宣布對貨幣政策作出重大變動，因此本月下旬舉行的央行年會上，可能會釋放更強烈的減息信號。他預計，若9月開始減息，美國將能夠避免陷入經濟衰退，並且能於今年底或明年初重新加速增長。

摩根資管看好日台韓 摩根資產管理駐新加坡全球市場策略師Raisah Rasid表示，繼續預期將在9月和12月減息，隨後在明年減息4次，每次均為0.25厘。這一預測較利率期貨市場的推測保守，她稱，當局在評估整體數據時將保持耐心，投資者應警惕潛在風險，包括增長大幅減速的可能，以及地緣政治不確定性的影響。

她建議，投資者應在美國和全球股市的倉位配置上保持平衡，續看好包括日本、台灣和南韓在內的亞洲市場；固定收益仍然是投資組合配置不可或缺的一部分，尤其是政府債券等高品質投資工具。

Jackson Hole央行年會歷年重大政策消息 美國聯邦基金利率走勢