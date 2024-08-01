港島甲廈租金跌 中環年挫近9%

經濟情況疲弱，港島區甲級寫字樓整體租賃需求停滯不前，租金持續下跌，該區整體甲廈平均呎租跌至63.8元，上半年累挫約1.2%。其中，中環6月的呎租更按年大跌近9%。

萊坊公布的《香港每月物業市場報告》指出，6月港島區甲廈租金未止跌，空置率仍然高企，達到約13.4%，對業主帶來相當大的壓力，要減租來吸引租戶。今年上半年，以北角呎租跌約5.1%最大，其次為中環及金鐘，分別下挫約2.6%與3.1%。

另外，若按年比較，中環甲廈呎租下挫幅度最大，6月平均呎租約93元，較去年同期下跌約8.7%，其次是北角，呎租約33.8元，較去年同期挫約8.2%。

6月港島區寫字樓新租賃個案主導租務市場，大部分交易集中在中環，吸納主要來自專業服務和金融機構。展望未來，預計2025年落成的甲級寫字樓總樓面約93萬方呎，以中環及銅鑼灣為主。

九龍新承租商廈宗數瀉38% 另方面，九龍區寫字樓受經濟不確定性和暑假季節性影響，寫字樓活動顯著放緩，交易宗數由續租主導而非新租賃個案，新承租商廈宗數按月大跌約38%。現時業主更願意在續租期間提供租金優惠和補貼，甚至靈活的租賃和裝修條件，以吸引租客。

另外，黃開基拍賣行昨以410萬元拍出黃竹坑南滙廣場B座低層18室商廈銀主盤，較開價高30萬元，呎價約4,339元，比3年前同層單位低約四成。