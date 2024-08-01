新盤概況：意嵐周日賣139伙 平均呎價1.18萬

細價盤銷情向好，密密提價。旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，昨日加推價單4號，提供139伙，折實平均呎價約11,813元，較對上一張價單再高約5%，個別單位加幅約一成。該盤落實周日以先到先得形式作第3輪銷售，悉數推售上述價單單位。

該批單位涵蓋61伙開放式戶、31伙一房、32伙兩房、5伙三房及10伙連平台或花園特色戶，實用面積182至767方呎，折實價223.4萬至993.6萬元，折實呎價約9,670至14,182元。折實價屬於「2字頭」的單位有4伙。

NOVO LAND 3B期月沽52戶 入場戶為5B座9樓H室，實用面積183方呎，開放式間隔，折實呎價約12,208元。部分單位明顯已加價，參考今批推出的5A座16樓P室一房戶，實用面積317方呎，折實價356.8萬元，較早前推出的低一層單位售價高約11%，差幅遠較先前層與層之間不足1%為高。該盤首兩輪銷售累售315伙。

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，重新售出第2B座36樓C室，為實用面積639方呎兩房戶，成交價1,856.2萬元，呎價約29,049元，做價較2021年低約26.5%。