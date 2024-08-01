銀主放豪宅 一籃子6.4億

渣甸山屋地低估值四成沽 香港經濟持續不景氣，豪宅物業最重災，九龍站凱旋門包括天際獨立屋等6個單位及車位，連同大嶼山WHITESANDS洋房一籃子被接管人推出招標放售，市場料整批市值約6.4億元。至於渣甸山包華士道銀主屋地於7月初登記易手，較早前估值低約四成。

物業包括凱旋門天際屋 世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷表示，上述招標的一籃子豪宅銀主盤，買家可一併購買或選擇買入個別物業，截標日期為9月23日。其中最矚目為凱旋門朝日閣80至82樓天際獨立屋，設有天台獨立私人泳池，實用面積約4,398方呎，平台約2,206方呎，同時附有6個車位。

其他單位包括同層B及C室海景戶，實用面積約972方呎及約1,029方呎。同座79樓C及D室，同樣外望海景，實用面積約970方呎及約1,030方呎。還有一伙為屋苑觀星閣25樓A室，實用面積約891方呎，享園林景。市場指出，上述6個單位及車位市值共約6億元。

代理透露，該批單位原業主具內地背景，於2021年曾以叫價13億元放售，惟一直未獲承接，直到今年2月已下調至約7億元，物業曾收到個別買家洽詢，但出價未達要求，最終單位全數被銀行接管，淪為銀主盤於市場放售。

而餘下一項推售的銀主單位，為大嶼山嶼南道WHITESANDS第23號洋房，實用面積約2,417方呎，花園面積約2,660方呎，設有3間套房。消息指，該座洋房市值約4,000萬元，原業主於2018年以約5,061萬元向發展商購入。

此外，早前同樣由接管人放售的渣甸山包華士道8號獨立屋地，以3.6億元登記售出，成交呎價約5.54萬元，相比今年4月推出時估值約6億元，明顯低約2.4億元。資料顯示，該物業現狀為兩層高獨立大宅，佔地約9,814方呎，實用面積約6,493方呎，花園約6,000方呎。

海天峰持11年賺幅有限 部分多年前入市的豪宅業主賺幅有限，中原李宗恩稱，北角海天峰2座高層B室套三房海景戶，實用面積約935方呎，以2,900萬元成交，呎價約31,016元，原業主持貨11年獲利幅度不足一成。