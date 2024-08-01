上車盤冧價 第一城10年低

劈410萬售 每呎穿九千 本港二手樓價跌勢持續，新界兩大指標藍籌上車盤近日齊錄超低價成交。沙田第一城三房大單位劈價逾410萬元售出，成交呎價跌穿9,000元關口，重返約10年前水平。天水圍嘉湖山莊另類單位連環冧價，三房銀主盤每方呎低於6,000元拍出，較銀行估價低148萬元。

中原伍錦基表示，上述沙田第一城33座低層D室，實用面積約854方呎，屬套三房加工人套房間隔，設有露台，望內園景，早於2022年叫價1,160萬元放售，累積減價約35.5%後，終僅以748萬元售出，呎價約8,759元，同類型單位今年5月做價仍達850萬元。資料顯示，上址對下一層單位，2014年登記成交價為750萬元，貼近是次成交價。

嘉湖另類戶賣平估價30% 嘉湖山莊有另類單位日前僅以每方呎約5,227元拍賣售出。忠誠拍賣行昨日推出同屋苑景湖居另一伙4座高層C室銀主盤，實用面積約546方呎，6月曾以348萬元推拍，是次開價減至288萬元，獲3組買家競逐，最終以319萬元成交，較開價高出約10.8%，呎價約5,842元。

事實上，有銀行對上述嘉湖山莊單位初步估價約467萬元，是次售價低逾30%，但亦有個別大型銀行不提供該單位估價。

此外，中小型單位蝕讓情況同樣令市場憂慮。中原羅家俊稱，葵涌葵芳閣3座中層F室，實用面積約473方呎，三房間隔，2022年9月叫價649萬元，其後一減再減，近日已降價至480萬元吸客，終獲睇樓已一年的上車客以473.38萬元購入，呎價約10,008元，樓價約5年帳面貶值約24%。

該行許永生指，長沙灣泓景臺2座低層C室，實用面積約468方呎，叫價680萬元，議價後以650萬元易手，呎價約13,889元，原業主於2020年2月購入，約4年帳面蝕130萬元。

Napoli揸5年輸225萬 半新盤繼續損手。利嘉閣鄧啟林稱，元朗錦田北PARK YOHO Napoli的23A座中高層A室兩房戶，實用面積約495方呎，以526.8萬元成交，呎價約10,642元。

原業主於2019年以約752.6萬元一手購入，帳面虧蝕225.8萬元，貶值約30%。